Voici ce à quoi pourrait ressembler le futur domicile du club berlinois.

Le nouveau stade de l'Union Berlin pourrait battre un record

Le club de Bundesliga a présenté ses plans pour la transformation de l'Alte Försterei. On y trouve une particularité unique en Allemagne.

Plus de «Sport»

On sait depuis longtemps que l'Union Berlin veut transformer l'Alte Försterei. Le président du club, Dirk Zingler, vient de présenter les plans concrets du nouveau stade. Selon ce projet, le club prévoit d'augmenter la capacité du stade de 22'000 à 40'500 spectateurs.

Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'augmentation des places disponibles. C'est leur répartition.

La grande majorité des places seront des places debout. Il est prévu de créer 32'500 places debout, tandis que 8'000 spectateurs (dont certains en VIP) pourront suivre les matchs assis.

Si ce projet voit le jour, l'Alte Försterei deviendrait ainsi le stade de Bundesliga avec le plus grand nombre de places debout.

Un déménagement au stade olympique

Pour mettre en œuvre ces plans, le club doit démolir et reconstruire trois des quatre tribunes existantes actuellement, seule la tribune principale pouvant être transformée. Lors de la saison 2026/2027, l'équipe devra donc déménager dans le stade olympique. D'ailleurs, le projet a déjà coûté 15 millions d'euros, uniquement pour la planification.

Cependant, le club va également percevoir de l'argent à court terme. Les responsables veulent vendre des parts supplémentaires du stade aux membres et aux sponsors du club. Cela devrait se faire dans le cadre d'une augmentation de capital de la Stadionbetriebs AG pouvant atteindre 60 millions d'euros. «J'aimerais qu'un jour, il y ait 40'000 propriétaires dans le stade», a déclaré Zingler.

120'000 actions d'une valeur de 500 euros chacune devraient cette fois être émises. La vente pourrait rapporter un montant élevé de plusieurs millions à la Stadionbetriebs AG.

La décision devrait être prise lors de l'assemblée générale de la SA en novembre. Les actions devraient être souscrites à partir de décembre. Plus de 4'000 membres y ont eu recours en 2011, lorsque l'Union Berlin avait déjà vendu des parts. Les conditions sont désormais les mêmes: dix actions maximum peuvent être acquises par acheteur. Il n'y aura pas de dividendes et les titres ne seront pas librement négociables. Seuls les membres de l'association et les sponsors pourront les acheter. Pour faire de la publicité à cette action, Union portera jusqu'à la fin de l'année l'inscription «proAF - Alte Försterei» sur son maillot.

L'Union, enfin, va également transformer l'ensemble de la zone entourant son stade. Il est notamment prévu de construire un parking avec un terrain d'entraînement sur le toit. Les installations du nouveau centre d'entraînement seront alors utilisées par les équipes masculines et féminines.

(dpa/kgl/jcz)