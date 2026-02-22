en partie ensoleillé
JO: le bob israélien disqualifié par son propre comité

epa12764472 Adam Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman, and Omer Katz of Israel in action during the 4-Man of the Bobsleigh competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Cortina d&#039 ...
Les quatre bobeurs israéliens n'ont pas pu prendre part à la suite de la compétition ce dimanche aux JO. Image: keystone

Le bob israélien disqualifié pour une raison invraisemblable

Le Comité olympique israélien a disqualifié sa propre équipe de bobsleigh à quatre, dimanche juste avant la troisième manche. Un cas lunaire.
22.02.2026, 13:3522.02.2026, 13:35
Lukas Grybowski / t-online
Un article de
t-online

Le Comité olympique israélien (OCI) a disqualifié son équipe de bobsleigh à quatre, emmenée par le pilote Adam Edelmann, dimanche matin, avant même la troisième manche de la compétition. Comme l'a indiqué le comité national au média Times of Israel, un athlète a menti aux officiels olympiques afin de permettre à son coéquipier, Ward Fawarseh, de participer à l'épreuve.

«L'équipe de bobsleigh a demandé que Ward puisse participer à la compétition en tant que remplaçant. Selon le règlement, cela n'est autorisé que si l'un des athlètes est blessé ou malade», a expliqué le comité. C'est pourquoi, selon la fédération israélienne, Uri Zisman se serait déclaré malade sur le conseil de ses coéquipiers.

«Il a même subi un examen médical et signé une déclaration sur l'honneur afin que le Comité olympique puisse demander l'autorisation d'intégrer un remplaçant.»
Members of Israel&#039;s bobsledding team, from left, Uri Zisman, Omer Katz, AJ Edelman, Ward Farwaseh, Itamar Shprinz, pose at the Israel Olympic Committee headquarters, Wednesday, Jan. 28, 2026, in ...
Uri Zisman (tout à gauche) s'est fait passer comme malade pour que son coéquipier Ward Farwaseh (4e depuis la gauche) puisse le remplacer. Image: keystone

En cas de départ, Fawarseh aurait été le premier athlète druze d'Israël à participer aux Jeux olympiques. Le druzisme est une communauté confessionnelle arabophone indépendante.

Le pilote s'exprime sur Instagram

Pourtant, avant même le départ, Zisman a avoué le mensonge aux officiels.

«Il a admis auprès du chef de mission avoir agi de manière incorrecte. Cela a contraint le Comité olympique d'Israël à retirer la demande et à disqualifier la tentative.»

La fédération israélienne a qualifié ce comportement d'«inapproprié» et de violation des «règles de fair-play et d'éthique sportive». Après les deux premières manches, le bob à quatre israélien occupait la 24e place.

Le bob israélien a fait beaucoup parler pendant ces JO👇

Israël s'en prend à un journaliste de la RTS

Le pilote Edelmann a réagi sur Instagram, sans toutefois s'exprimer sur les accusations. «Comme notre classement était pratiquement scellé avant la dernière manche, il était plus important pour nous que notre remplaçant ait la possibilité de participer aux Jeux olympiques. L'équipe a décidé de procéder au changement.» Il regrette que la compétition ne se soit pas terminée comme souhaité, mais se dit fier de l'histoire «que nous avons écrite.»

Adaptation en français: Yoann Graber

Thèmes
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
