ciel couvert10°
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Mathieu Belloir risque sa vie en patinant

TOMASZOW MAZOWIECKI, POLAND - FEBRUARY 21: Mathieu Belloir of France during the ISU World Cup Speed Skating 5 at the Arena Lodowa on February 21, 2025 in Tomaszow Mazowiecki, Poland (Photo by Andre We ...
Mathieu Belloir a participé aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.image: Getty

Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport

Le patinage de vitesse est un sport à risque en raison des lames tranchantes que chaussent les athlètes. Il l’est davantage encore pour Mathieu Belloir, atteint d’une maladie génétique.
24.02.2026, 05:3424.02.2026, 05:34
Romuald Cachod

Vendredi, du sang a jailli sur la glace de Milan-Cortina. Prise dans une chute collective, la short-trackeuse polonaise Kamila Sellier venait d’être entaillée au visage par le patin d’une adversaire, en quart de finale du 1500 mètres féminin. Alors que les images laissaient craindre le pire, son œil a finalement été épargné. Cette scène illustre le danger du patinage de vitesse sur piste courte.

Mathieu Belloir, lui, évolue sur l'anneau de 400 mètres. Là aussi, les lames sont longues, fines et aiguisées. La discipline est cependant moins risquée que sa petite sœur, chaque couloir étant attribué à un athlète. Sauf lors de la mass start, la seule course sur piste longue courue en peloton.

A propos de Kamila Sellier ⬇️

Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO

Cette mass start est précisément l’épreuve à laquelle Belloir a choisi de se consacrer. Confrontation oblige, les chutes y sont fréquentes et exposent aux coupures, malgré le port du casque et les protections en kevlar. Le visage et le cou restent vulnérables.

Si le risque de blessure est inhérent à chaque athlète, le Français doit, contrairement à ses adversaires, composer en plus avec une maladie génétique grave et contraignante: l'hémophilie. Cela signifie que son sang ne coagule pas correctement.

Bien sûr, tous les saignements ne mettent pas sa vie en danger. Une personne hémophile ne se vide pas de son sang avec une simple coupure. Néanmoins, stopper une hémorragie externe, dans son cas, s'avère long et délicat.

Mathieu Belloir lors de la mass start des JO.
Mathieu Belloir lors de la mass start des JO.image: getty

Le plus grand danger pour Mathieu Belloir ne réside cependant pas dans les lames tranchantes des patins ni dans le sang qui s'écoule à l’extérieur. Une simple chute, aussi anodine soit-elle, peut provoquer une hémorragie interne, raison pour laquelle il était privé de sport durant sa jeunesse.

Mais le Breton, quelque peu têtu sur les bords, s’est rapidement pris de passion pour le roller. Il débuta en loisirs avec une coque de VTT sous sa tenue et diverses protections sur ses membres. On le surnommait alors le «Petit robot».

Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée

Armé de patience et de volonté, Mathieu Belloir finit par obtenir le droit de vivre, c'est-à-dire de s’entraîner en club et de disputer des compétitions, non sans contraintes ni traitements à suivre. Il gravit peu à peu les échelons en roller et se tourne, comme beaucoup, vers le patinage de vitesse pour poursuivre son rêve olympique. Il disputait cette année, à 25 ans, ses premiers JO, se classant septième d'une mass start marquée par diverses chutes, dont celle du Suisse Livio Wenger en demi-finale.

A Milan, comme toujours lorsqu’il patine, sa trousse de secours, visible de tous, se trouvait à portée de main. Compresses, produits à injecter, procédures à suivre: il y a tout pour agir rapidement en cas d'accident.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Le bob israélien disqualifié pour une raison invraisemblable
Le bob israélien disqualifié pour une raison invraisemblable
de Lukas Grybowski
Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport
Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport
de Klaus Zaugg
Ces JO 2026 ont inauguré une nouvelle ère
Ces JO 2026 ont inauguré une nouvelle ère
Voici comment va se dérouler la cérémonie de clôture
Voici comment va se dérouler la cérémonie de clôture
Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse
Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse
En larmes, ce Suisse s'excuse pour son attitude
En larmes, ce Suisse s'excuse pour son attitude
La Norvège domine les JO grâce à cette trouvaille
La Norvège domine les JO grâce à cette trouvaille
de Benjamin Zurmühl
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
de Jannik Meyer
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
de Ralf Streule
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
3
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Son incroyable bourde met la pagaille dans la course aux JO
La fondeuse russe Dariya Nepryaeva a volé par inadvertance un ski d'une concurrente, dimanche aux JO. Avec des conséquences cocasses.
Le genre d'incident qui n'arrive pas à chaque compétition... Dimanche, lors du 50 km classique féminin de ski de fond aux JO de Milan-Cortina, la Russe Dariya Nepryaeva a commis une bévue lors du changement de skis.
L’article