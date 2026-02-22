larges éclaircies
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est assez incroyable

Silver medalist Switzerland&#039;s Jon Kistler competes during the Ski Mountaineering mixed relay finals at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, on Saturday, Febru ...
La Suisse a remporté deux médailles en ski-alpinisme: l'or en sprint (Marianne Fatton) et l'argent en relais mixte (Marianne Fatton et Jon Kistler, en photo ci-dessus). Image: KEYSTONE

La nouvelle discipline inscrite au programme olympique a visiblement été très appréciée des spectateurs, cette semaine dans le nord de l'Italie.
22.02.2026, 18:5422.02.2026, 18:54

Le patron du comité d'organisation Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, s'est félicité dimanche de l'affluence durant la quinzaine olympique. Quelque 1,3 millions de billets pour suivre les épreuves ont été vendus, soit 88% du total des tickets disponibles, a-t-il annoncé.

Commentaire
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave

«Ce chiffre est plus élevé que ce que nous avions anticipé», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Les spectateurs italiens représentent 37% de ces acheteurs, ceux venant de l'étranger 63% avec l'Allemagne en première place avec 15%, suivie des Etats-Unis (14%), puis la Grande-Bretagne, la Suisse, les Pays-Bas, la France et le Canada», a-t-il détaillé.

La surprise du «skimo»

En ce qui concerne les sports, un seul s'est disputé à guichets fermés, «et c'est assez incroyable», a remarqué M. Varnier: il s'agit du ski-alpinisme qui faisait ses débuts olympiques à Bormio.

«Le ski-alpinisme a connu des débuts phénomènaux, dans une atmosphère vraiment incroyable. Il faut aussi rappeler qu'il y avait très peu de sessions (réd: trois épreuves au programme sur deux jours), c'est donc plus facile de vendre 100% des billets.»
Andrea Varnier, patron du comité d'organisation Milano Cortina 2026.
Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport

Parmi les sports les plus suivis se trouvent le patinage de vitesse, très populaire aux Pays-Bas (95% de billets vendus), le short track (95%), le patinage artistique et le hockey sur glace (93% chacun).

(jcz/afp)

