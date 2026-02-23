ciel couvert11°
DE | FR
burger
Sport
Ski

Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»

US&#039; Lindsey Vonn reacts during an official training for the women&#039;s downhill event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d
Lindsey Vonn s'est grièvement blessé.Image: AFP

Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»

Victime d'une effroyable chute lors de la descente olympique à Cortina, LIndsey Vonn a remercié son médecin. «Celui qui a sauvé (sa) jambe de l'amputation.»
23.02.2026, 18:5323.02.2026, 18:53

Victime d'une effroyable chute lors de la descente olympique à Cortina, LIndsey Vonn a remercié son médecin. «Celui qui a sauvé (sa) jambe de l'amputation.»

«Après deux semaines, je suis enfin sortie de l'hôpital, c'est de loin la blessure la plus extrême et douloureuse de ma vie», a affirmé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram la skieuse de 41 ans.

Victime le 8 février à Cortina d'une lourde chute lors de la descente olympique dont elle était l'une des favorites, Vonn a depuis enchaîné les opérations, en Italie puis aux Etats-Unis où elle a été rapatriée.

«En gros, j'ai une fracture complexe du tibia (gauche) mais j'ai aussi fracturé le péroné et le plateau tibial. Tout était en miettes»

Elle a aussi précisé qu'elle avait souffert du syndrome des loges.

«Quand il y a un trop gros traumatisme dans une partie du corps, le sang reste bloqué et écrase tout le reste, les muscles, les tendons, les nerfs», a-t-elle expliqué avant de remercier le médecin, Tom Hackett, qui l'a opérée.

«Il a sauvé ma jambe, il a sauvé ma jambe de l'amputation»

Elle a expliqué que le médecin avait ouvert sa jambe pour «la laisser respirer».

Enfin sortie de l'hôpital, elle est désormais en fauteuil roulant mais espère pouvoir passer sur les béquilles «dans quelques semaines», pour «au moins deux mois».

Ça va prendre environ un an

«Ça va prendre environ un an pour que tous les os se réparent», a-t-elle prévenu.

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en visant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

Elle avait fait son retour en compétition l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO-2026 avec un impressionnant bilan en Coupe du monde de sept podiums en huit courses, dont deux victoires, avant sa chute à Crans-Montana. (sda/ats)

Plus d'articles sur le sport
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
1
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
4
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
Lidl a désormais son sac de luxe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les curleurs suisses sont médaillés
L’équipe de Suisse masculine de curling s’est parée de bronze vendredi à Cortina, après sa victoire contre la Norvège en petite finale.
La Suisse a cueilli une 17e médaille aux Jeux de Milan-Cortina avec la troisième place des curleurs du CC Genève. Ils ont battu la Norvège 6-2 dans le match pour la 3e place.
L’article