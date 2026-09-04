Thea Frodin – à l'affiche d'un film avec Will Smith en 2021 – a joué son premier match sur le circuit principal, mardi à l'US Open. image: keystone/watson

Elle incarnait Serena Williams au cinéma, et la suite est folle

En 2021, à seulement douze ans, Thea Frodin incarnait la légende du tennis dans le biopic La Méthode Williams. Cinq ans plus tard, elle vient de jouer son premier match à l'US Open.

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Un véritable scénario hollywoodien. En 2021, Thea Frodin incarnait la légende du tennis, Serena Williams ado, dans un biopic, La Méthode Williams. Moins de cinq ans plus tard, Frodin, 17 ans désormais, vient de jouer son premier match sur le circuit principal. A l'US Open. Le temple du tennis américain, où Serena Williams a été sacrée six fois. Et l'un des quatre tournois du Grand Chelem, les plus prestigieux de ce sport.

La jeune Américaine – actuelle 585e mondiale et invitée dans le tableau principal – a perdu (3-6, 2-6) pour sa grande première, mardi au 1er tour. Mais elle a fait bonne figure face à la numéro deux mondiale, Elena Rybakina, en claquant notamment onze aces.

A l'US Open mardi, Thea Frodin a disputé son premier match sur le circuit principal. Image: keystone

Le message de Will Smith

Il y a cinq ans, Frodin avait donc officié comme doublure tennis de l'actrice Demi Singleton dans le film La Méthode Williams (King Richard, en version originale) et incarnait la jeune Serena Williams dans les scènes sportives. Will Smith avait reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du père des sœurs Williams.

Avant le match, l'acteur américain a cette fois encouragé Frodin sur Instagram et partagé une photo d'eux prise lors du tournage. «C'était vraiment cool et une chouette expérience», a déclaré la championne des Etats-Unis des moins de 18 ans, à propos de ce message.

Thea Frodin et Will Smith, lors du tournage de La Méthode Williams. image: instagram

A l'US Open, Frodin n'a pour l'instant pas encore rencontré son idole Serena. «J'espère que cela arrivera bientôt», a-t-elle déclaré en souriant. L'icône du tennis âgée de 44 ans, qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem en simple, participe au double à New York avec sa sœur aînée Venus.

Les compliments de Rybakina

«Avoir la possibilité d'incarner une personne que j'ai admirée toute ma vie était quelque chose de très spécial», s'est souvenue Thea Frodin à propos du tournage.

«Je me suis sentie très honorée. Elle était l'une des joueuses que j'admirais le plus, surtout lorsque j'ai commencé à jouer au tennis, et elle est une grande source d'inspiration pour moi.»

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Avec sa prestation face à Elena Rybakina, championne de Wimbledon 2022 et de l'Open d'Australie 2026, Frodin a désormais elle-même réussi des débuts prometteurs. «Je trouve qu'elle possède des coups formidables, surtout au service», a déclaré la Kazakhe.

«Elle joue avec beaucoup de puissance, ce que je trouve formidable. C'est simplement une question d'expérience, de davantage de régularité et de pratique en match. Mais elle a ce qu'il faut. Avec de tels coups, elle peut être très dangereuse.»

Reste donc à savoir si la jeune américaine de 17 ans pourra poursuivre son rêve au plus haut niveau, et continuer à marcher sur les traces de l'icône qu'elle a incarnée au cinéma en 2021.

(tagblatt/yog)