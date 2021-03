Un virus foudroyant décime les chevaux de compétition

Un vétérinaire spécialisé dans les soins

aux chevaux décrypte la maladie

«Il s'agit d'un virus herpétique connu de longue date et spécifique aux chevaux. Il ne se transmet pas à l'humain. Il a en général deux souches: EH1 et EH4. La forme incriminée actuellement est EH1. Elle peut provoquer des troubles d'ataxie, donc des faiblesses musculaires. Or les chevaux qui restent couchés trop longtemps sont perdus. Le risque de mort est lié à plusieurs facteurs. Le problème, avec les chevaux de compétition (saut d'obstacle, courses), c'est qu'ils ont un statut immunitaire sur le fil du rasoir. Les entraînements, les transports, les compétitions créent un état de stress permanent (...) Les chevaux contaminés doivent être placés en quarantaine jusqu'à 28 jours après les derniers symptômes. C'est le seul moyen théorique de venir à bout de la pandémie. Je ne sais pas comment la situation évoluera, mais ce qui est certain, c'est que plus on aura de rassemblements de chevaux entre guillemets «stressés», et plus on aura de problèmes à l'avenir. Un vaccin existe mais c'est comme le Covid: ce n'est pas parce que vous êtes vaccinés que vous êtes protégés à 100%.»