100 victoires en Coupe du monde: Mikaela Shiffrin franchit une barre incroyable. Image: keystone

Commentaire

Les 100 victoires de Shiffrin en Coupe du monde sont absurdes

Mikaela Shiffrin est entrée encore plus dans l'Histoire du sport, dimanche lors du slalom de Sestrières, en remportant sa 100e course en Coupe du monde. Une marque hallucinante, dans une discipline où le succès ne tient à rien.

Adrian Bürgler Suivez-moi

Plus de «Sport»

Elle l'a fait! Mikaela Shiffrin a remporté dimanche le slalom de Sestrières et sa 100e course de Coupe du monde, une marque incroyable en ski alpin. Pour rappel, elle possédait déjà depuis longtemps le record de victoires (sa dauphine, Lindsey Vonn, n'en compte «que» 82).

Dans la station italienne, on a tout de suite vu, dans l'aire d'arrivée, le poids tomber des épaules de l'Américaine de 29 ans. Elle s'est d'abord allongée dans la neige, le regard incrédule, puis a pleuré sans retenue en interview.

L'Américaine n'a pas oublié de sabrer le champagne. Image: keystone

Son soulagement est des plus compréhensibles. En novembre dernier, alors qu'elle fonçait vers sa 100e victoire en Coupe du monde, Mikaela Shiffrin a chuté lors du slalom géant de Killington. Grosse poisse pour la locale de l'étape: en tombant, elle s'est blessée avec un objet tranchant sur le bord de la piste, une entaille à l'abdomen de plusieurs centimètres de profondeur. La championne a dû se faire opérer et n'est revenue en compétition que peu avant les Championnats du monde de Saalbach.

Mais les démons de cette chute traumatisante ont continué de l'accompagner. Elle n'a pas osé prendre le départ du slalom géant des Mondiaux. A Sestriere, elle a fait son retour dans cette discipline samedi, mais avec une grosse désillusion: elle a raté, pour la première fois en 12 ans, la qualification pour la seconde manche sans être éliminée.

Tout cela montre à quel point remporter 100 victoires en Coupe du monde est hallucinant, absurde même.

Une petite erreur, un accident et même la meilleure skieuse de l'Histoire n'a soudain plus aucune chance. Cela prouve aussi que les succès ne vont pas de soi et à quel point il est difficile d'être constant à ce niveau. D'ailleurs, on ferait bien de s'en rappeler quand on célèbre les triomphes actuels – tout sauf évidents – de notre équipe nationale masculine de vitesse.

Une victoire en Coupe du monde, comme celle de Mikaela Shiffrin dimanche à Sestrières, ne tient à rien. Image: keystone

Lors du slalom dimanche, Mikaela Shiffrin a réussi à mettre de côté les démons de sa chute de Killington. Après sa désillusion en géant samedi, l'Américaine a immédiatement rechaussé ses skis et a effectué quelques slaloms pour se préparer.

Oui, en plus de son immense talent et de sa force mentale, elle se démarque également par une volonté de fer de s'entraîner.

C'est grâce à tout cela qu'elle triomphe, sans compter son expérience, qui lui a permis de confirmer sa première place dans la seconde manche dimanche.

On ne doutait pas de la classe de Mikaela Shiffrin. Mais après sa chute traumatisante à Killington, on se demandait si l'Américaine atteindrait à nouveau son meilleur niveau cette saison. Elle a réussi et a prouvé, une fois de plus, qu'elle est une athlète exceptionnelle.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber