Bissegger vit un début de saison idéal dans sa nouvelle équipe. Image: Velo

Ce cycliste suisse a un gros poids en moins sur les épaules

Actuellement engagé sur Paris-Nice, Stefan Bissegger (Decathlon-AG2R) a reçu une bonne nouvelle de la part de ses nouveaux dirigeants.

Plus de «Sport»

Tout roule pour Stefan Bissegger. D'abord parce qu'il est jusqu'à présent le seul coureur suisse à avoir réalisé un podium sur le World Tour (2e lors du chrono des Emirats Arabes Unis); ensuite et surtout parce que sa nouvelle formation Decathlon-AG2R vient de lui faire un très beau cadeau (attendu et mérité).

Alors que de nombreux coureurs passent la première moitié de saison dans l'attente de savoir s'ils seront convoqués ou non pour un Grand Tour, le Thurgovien de 26 ans, lui, a déjà l'assurance d'être aligné sur le Tour de France l'été prochain. Une certitude qui le réjouit.

«Tout est très bien organisé. Cela me permet de planifier en toute sécurité. Pas comme avant, quand je n'ai reçu la convocation définitive que quelques jours avant le départ du Tour de France»

Bissegger aux JO de Paris 2024. Image: KEYSTONE

D'ici là, Bissegger, qui évoluait auparavant au sein de l'équipe Education First, aura d'autres échéances importantes, comme Paris-Roubaix. Il devrait être le leader de sa formation sur cette course mythique sur pavés, qui se tiendra le 13 avril prochain. «Paris-Roubaix est encore plus important pour nous que Paris-Nice, car le siège du sponsor est très proche du parcours», relève le Suisse.

Le Tour de Romandie a également été ajouté au programme du Thurgovien, car un contre-la-montre adapté à ses capacités se tiendra à Genève le 4 mai. A cette période de l'année, Stefan Bissegger devrait être en mesure de mieux comprendre le message radio de son directeur sportif pendant l'étape.

Lors du contre-la-montre du Tour des Émirats arabes unis, le Suisse n'avait en effet «pas bien compris le temps intermédiaire communiqué par radio. J'étais pourtant premier, le savoir m'aurait donné un petit coup de pouce.» Il avait terminé 2e derrière Tadej Pogacar ce jour-là, ce qui l'avait un peu plus conforté dans son choix de carrière.

«Je peux déjà dire que changer d'équipe était la bonne décision à prendre, affirme-t-il aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons gars dans mon équipe et je me sens parfaitement bien pris en charge.» Vivement la suite.

(jcz/daniel good)