Soirée surréaliste pour les stars du Tour d’Espagne

La dernière étape de la Vuelta ayant été annulée en cours de route, aucune cérémonie protocolaire officielle n’a eu lieu dimanche soir dans les rues de Madrid. Cela n'a pas empêché les équipes de célébrer à leur façon.

C’est une performance remarquable pour l’équipe suisse Q36.5: son leader, le Britannique Tom Pidcock, a achevé la Vuelta à la troisième place, dimanche, derrière Jonas Vingegaard et Joao Almeida.

Un podium en Grand Tour relève presque du miracle pour une formation de deuxième division comme celle où Michael Albasini exerce en tant que directeur sportif. Mais cet accomplissement est passé quelque peu inaperçu, en raison des manifestations pro-palestiniennes qui ont émaillé la Vuelta durant trois semaines, et qui ont conduit à l'arrêt de la dernière étape ainsi qu'à l'annulation de la cérémonie protocolaire, prévues dans les rues de Madrid.

Si Tom Pidcock et l’équipe Q36.5 n’ont pas eu droit aux honneurs sur la Plaza de Cibeles, comme le veut la tradition, le Britannique est tout de même monté sur un podium, improvisé par les équipes sur le parking d’un hôtel.

Le fameux podium improvisé ⬇️ Vidéo: twitter

Des images partagées par les différentes formations récompensées montrent une bâche installée à la va-vite, devant laquelle se tiennent les coureurs sur des glacières numérotées de 1 à 3. Le champagne coule à flots tandis qu’une enceinte diffuse de la musique, allant du célèbre We Are the Champions à l’hymne danois en l’honneur du vainqueur du dernier Grand Tour de la saison, Jonas Vingegaard.

Notons également la présence lors de cette cérémonie protocolaire aussi intimiste qu'improbable, et digne d'une course amateur, de Matthew Riccitello. 5e du classement général, le coureur américain d'Israel–Premier Tech, l'équipe dont la participation à cette Vuelta a été contestée par les manifestants, a décroché le maillot blanc de meilleur jeune.

