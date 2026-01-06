ciel couvert-5°
DE | FR
burger
Sport
Algérie

Football: l'Algérie qualifiée à la CAN grâce à Boulbina

epa12631611 Algeria&#039;s head coach Vladimir Petkovic looks on ahead of the CAF Africa Cup of Nations 2025, Round of 16 soccer match between Algeria and the Democratic Republic of the Congo in Rabat ...
«Petko» est sur le banc algérien depuis deux ans.Keystone

Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic

Le sélectionneur suisse de l'Algérie n'aurait sans doute pas survécu à une élimination de la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi. Son salut est venu du banc de touche à la dernière minute des prolongations.
06.01.2026, 19:5806.01.2026, 20:05
Julien Caloz
Julien Caloz

C'était l'un des grands chocs des 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition phare du continent actuellement organisée au Maroc. Dans un match longtemps haché et indécis, disputé ce mardi soir dans le très beau stade à l'anglaise de Rabat, c'est l'Algérie qui a pris le meilleur sur la République démocratique du Congo en s'imposant 1-0 au bout du bout des prolongations.

Cette victoire, les Fennecs la doivent à Adil Boulbina (Al-Duhail SC). Un jeune joueur (22 ans) venu du banc et qui, six minutes après son entrée en jeu et d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne, est devenu le héros de tout un pays à la 119e minute de jeu.

Le but en vidéo 🤩

Vidéo: twitter

Cette victoire permet aux Verts, invaincus jusqu'ici dans la compétition, de poursuivre leur aventure dans le tournoi et, surtout, à Vladimir Petkovic de rester en place. On le sait, la position du coach le mieux payé de cette CAN, avec un salaire mensuel estimé à 135 000 euros, aurait été fragilisée en cas de défaite. «Il serait fort possible que Vladimir Petkovic ne soit pas à la tête de l’Algérie au Mondial 2026» en cas d'élimination face à la République démocratique du Congo, avait envisagé Raoul Savoy avant le coup d'envoi.

«C’est comme cela pour beaucoup de sélectionneurs engagés à la CAN et qui sont qualifiés pour le Mondial: il leur faut un parcours sans mauvaise surprise, faute de quoi, le couperet tombe souvent», avait ajouté Savoy, sélectionneur du Tchad et grand connaisseur du football africain, cité par Tamedia.

Le sélectionneur Sami Trabelsi et l'ensemble de son staff viennent d'ailleurs d'en faire le constat: après l'élimination de la Tunisie dès les 8es de finale face au Mali, ils ont été remerciés par la fédération tunisienne malgré la qualification de l'équipe pour le prochain Mondial.

Pas toujours compris par les fans algériens, et aussi peu populaire que lorsqu'il était à la tête de l'équipe de Suisse, Vladimir Petkovic a encore le droit de continuer, mais il aura fort à faire au prochain tour. L'Algérie affrontera samedi en quart de finale le redoutable Nigeria et sa formation 4-4-2 en losange, un des favoris de la compétition.

Plus d'articles sur le sport
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
de Yoann Graber
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
de Julien Caloz
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
1
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
de Romuald Cachod
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
de Kim Steinke
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
de Jasmin Steiger et Stefan Wyss
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
1
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
Deux hommes ont escaladé la tour de Collégiale de Berne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
4 janvier 1987: Canadiens et Soviétiques s’affrontent lors de l’ultime match du Mondial U20, quand une bagarre monumentale éclate entre les deux équipes, obligeant les joueurs nord-américains à fuir en urgence la Tchécoslovaquie, pays hôte du tournoi.
Lorsque les lumières s’éteignent et que l’arène de Piestany plonge dans l’obscurité, les chiffres «2» et «4», ainsi que les inscriptions «13:53» et «URSS–CANADA» scintillent sur le tableau d'affichage.
L’article