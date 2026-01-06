«Petko» est sur le banc algérien depuis deux ans. Keystone

Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic

Le sélectionneur suisse de l'Algérie n'aurait sans doute pas survécu à une élimination de la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi. Son salut est venu du banc de touche à la dernière minute des prolongations.

C'était l'un des grands chocs des 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition phare du continent actuellement organisée au Maroc. Dans un match longtemps haché et indécis, disputé ce mardi soir dans le très beau stade à l'anglaise de Rabat, c'est l'Algérie qui a pris le meilleur sur la République démocratique du Congo en s'imposant 1-0 au bout du bout des prolongations.

Cette victoire, les Fennecs la doivent à Adil Boulbina (Al-Duhail SC). Un jeune joueur (22 ans) venu du banc et qui, six minutes après son entrée en jeu et d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne, est devenu le héros de tout un pays à la 119e minute de jeu.

Le but en vidéo 🤩

Cette victoire permet aux Verts, invaincus jusqu'ici dans la compétition, de poursuivre leur aventure dans le tournoi et, surtout, à Vladimir Petkovic de rester en place. On le sait, la position du coach le mieux payé de cette CAN, avec un salaire mensuel estimé à 135 000 euros, aurait été fragilisée en cas de défaite. «Il serait fort possible que Vladimir Petkovic ne soit pas à la tête de l’Algérie au Mondial 2026» en cas d'élimination face à la République démocratique du Congo, avait envisagé Raoul Savoy avant le coup d'envoi.

«C’est comme cela pour beaucoup de sélectionneurs engagés à la CAN et qui sont qualifiés pour le Mondial: il leur faut un parcours sans mauvaise surprise, faute de quoi, le couperet tombe souvent», avait ajouté Savoy, sélectionneur du Tchad et grand connaisseur du football africain, cité par Tamedia.

Le sélectionneur Sami Trabelsi et l'ensemble de son staff viennent d'ailleurs d'en faire le constat: après l'élimination de la Tunisie dès les 8es de finale face au Mali, ils ont été remerciés par la fédération tunisienne malgré la qualification de l'équipe pour le prochain Mondial.

Pas toujours compris par les fans algériens, et aussi peu populaire que lorsqu'il était à la tête de l'équipe de Suisse, Vladimir Petkovic a encore le droit de continuer, mais il aura fort à faire au prochain tour. L'Algérie affrontera samedi en quart de finale le redoutable Nigeria et sa formation 4-4-2 en losange, un des favoris de la compétition.