Mathieu Van der Poel est devenu champion du monde de cyclisme à Glasgow. Keystone

Van der Poel triomphe après une chute: «J'ai cru que c'était fini»

Le Néerlandais Mathieu van der Poel est devenu champion du monde après une vilaine glissade, au terme d'une course souvent disputée sous la pluie et longtemps bloquée par des activistes.

Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclisme à Glasgow, au terme d'une course difficile et perturbée par des éléments en tout genre. Au dessus du lot physiquement, mais aussi mentalement, le Néerlandais a placé un démarrage foudroyant à 22 km de l'arrivée, laissant ses rivaux loin derrière lui.

Van der Poel a pourtant chuté 6 km plus tard, dans un virage rendu glissant par la pluie. Mais cette frayeur a semblé le gorger d'adrénaline: le maillot déchiré sur le côté droit, le petit-fils de Raymond Poulidor est reparti encore plus fort et n'a cessé de creuser l'écart jusqu'à la fin.

Van der Poel s'est imposé en solitaire au bout d'une course dantesque, en laissant ses adversaires écoeurés et résignés. Le Belge Wout van Aert a terminé 2e à 1'38 et Tadej Pogacar a ravi la médaille de bronze à Mads Pedersen sur la ligne.

Les Suisses ont globalement réussi leur course. Stefan Küng a pris une belle cinquième place alors que Mauro Schmid a terminé 13e. Marc Hirschi a en revanche déçu. Il a perdu le contact avec les meilleurs assez rapidement, alors qu'il ambitionnait ouvertement de devenir champion du monde.

Incassable, inarrêtable, imbattable

Les Pays-Bas attendaient un titre sur route chez les hommes depuis 1985 et le sacre de Joop Zoetemelk. Adrie Van der Poel, le père de Mathieu, a exprimé son admiration au micro de RMC Sport: «C'était un circuit très dur, des bons coureurs ont été lâchés après 200 kilomètres. Un grand coup de chapeau aux cyclistes d'aujourd'hui. Ce n'est pas un métier facile et ça devient de plus en plus dur.»

La déchirure de Mathieu van der Poel. Keystone

Son fils était aux anges: «J'ai quasiment gagné tout ce que je voulais gagner dans ma carrière, c'est mon plus beau succès sur route. Je savais qu'il fallait attaquer au moment le plus difficile, j'ai poussé les autres à la limite. J'ai vu que personne allait me suivre au moment de mon attaque. Et puis j'ai chuté! Pendant un moment, oui, j'ai cru que c'était fini. Je me suis retrouvé au sol, j'étais énervé contre moi-même. Mais je suis reparti de l'avant, je ne dirais pas que c'était plus sympa de gagner comme ça mais ça rajoute un peu de piment!»

Van der Poel a gagné des titres mondiaux et européens en cyclo-cross, VTT et cyclisme sur route. Aux dernières nouvelles, il compte participer à l'épreuve de VTT aux JO de Paris 2024, quitte à mettre la route de côté. Mais il a encore largement le temps de changer d'avis.

Des activistes ont bloqué

la course

Le matin, la course a été arrêtée pendant près d'une heure, après 79 kilomètres, par des activistes qui s'étaient collés les mains au bitume. Les manifestants ont bloqué une petite route étroite en rase campagne, obligeant les organisateurs à neutraliser les échappés - qui avait pris plus de six minutes d'avance - et le peloton.

Les stars du peloton comme Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Mathieu van der Poel ou Julian Alaphilippe en étaient réduits à patienter, discutant entre eux et posant même pour des selfies. Les écarts ont été pris en compte au moment de repartir après environ 55 minutes de pause forcée. La réalisation TV a choisi de ne pas montrer les manifestants.

Ces actions sont de plus en plus courantes dans les événements sportifs en Grande-Bretagne, de Wimbledon au GP de Formule 1 à Silverstone en passant par le Grand National de Liverpool.