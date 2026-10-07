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L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL

25-08-2026 Vuelta A Espana Tappa 04 Andorra La Vella - Andorra La Vella 2026, Red Bull - Bora Hansgrohe Roglic, Primoz Andorra La Vella PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxNED
Primoz Roglic va-t-il signer chez Tudor?Image: www.imago-images.de

L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL

La formation de Fabian Cancellara serait en pole position pour s’attacher les services de l’inusable Primoz Roglic, multiple vainqueur de Grands Tours.
07.10.2026, 14:5107.10.2026, 15:42
Romuald Cachod

Mais où Primoz Roglic courra-t-il la saison prochaine? La question anime le peloton depuis des semaines, son contrat de trois ans avec Red Bull-BORA-hansgrohe prenant fin en 2026.

Une cure de jouvence

Le sujet est d’autant plus brûlant que le Slovène, bientôt 37 ans, ne semble pas décidé à raccrocher. Si l’idée a pu lui traverser l’esprit, son excellente fin de saison lui permet toujours de prétendre au rôle de leader qu’il réclame et de nourrir des ambitions sportives pour 2027.

Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap

Roglic ne gagnera jamais le Tour de France. Mais sa récente deuxième place sur la Vuelta, un mois après avoir été renversé par une voiture à l’entraînement, a bluffé les observateurs, qui ne s’attendaient plus à le voir à pareille fête, deux ans après son dernier podium sur une course de trois semaines.

Le quadruple vainqueur du Tour d'Espagne s’est également illustré aux Mondiaux de Montréal, passant près de 100 kilomètres à l’avant aux côtés notamment de Mathieu van der Poel.

Primoz Roglic pourrait désormais cueillir une médaille continentale mercredi lors du contre-la-montre des Européens, chez lui en Slovénie. En l’absence de Remco Evenepoel, Paul Seixas, Filippo Ganna et des rouleurs britanniques, il a un vrai coup à jouer. Tout comme Stefan Küng, qu’il pourrait bien retrouver chez Tudor la saison prochaine.

UEC 2026 Road European Championships Ljubljana 04/10/2026 LJUBLJANA, SLOVENIA - OCTOBER 04 : Roglic Primoz SLO of Red Bull BORA Hansgrohe during the Men Elite cycling road race at the 2026 UEC Road Eu ...
Roglic a terminé 10e de la course en ligne des Européens dimanche.Image: www.imago-images.de

Tudor en pole

La formation helvétique a régulièrement été citée ces dernières semaines comme un possible point de chute pour Roglic. Mais jusqu’à présent, c’est l’équipe belge Lotto-Intermarché qui semblait tenir la corde dans ce dossier chaud.

Or d’après le journaliste spécialisé Daniel Benson, la roue aurait tourné et Tudor serait désormais en pole pour signer le vainqueur du Giro 2023.

Ces derniers temps, des rumeurs envoyaient également Roglic chez Pinarello-Q36.5. Mais la piste semble aujourd’hui s’être refroidie, l’autre formation helvétique ayant visiblement jeté son dévolu sur un autre gros poisson: Giulio Ciccone, récent deuxième des Championnats d’Europe derrière un certain Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel a plié le game
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Un retour de Primoz Roglic chez Visma-Lease a Bike a aussi été évoqué durant l’été, mais cela aurait impliqué une perte du statut de leader indéboulonnable que peuvent encore lui offrir des équipes moins huppées comme Tudor et Lotto-Intermarché.

Un transfert logique

La signature de Roglic au sein de la formation de Fabian Cancellara ferait sens. Avec le départ à la retraite précipité de Julian Alaphilippe, elle dispose d’une enveloppe suffisante pour assumer le salaire d’un champion de la trempe du Slovène. Sa venue confirmerait par ailleurs les ambitions toujours plus affirmées de Tudor sur les courses à étapes.

L’équipe Tudor est en pleine métamorphose
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Il convient également de préciser que Tudor n’en serait pas à son premier coup d’essai en matière de recrutement de coureurs très expérimentés, voire en fin de carrière ou sur le déclin, comme en témoigne le transfert de Julian Alaphilippe, mais aussi les signatures de Matteo Trentin, Stefan Küng ou Nico Denz qui, à 32 ans, vient de s’engager pour trois saisons avec la formation suisse.

La stratégie est audacieuse, mais Tudor l’assume pleinement, d'autant qu'elle mise dans le même temps sur son équipe de développement pour assurer son renouvellement et sur des coureurs dans la force de l’âge pour obtenir des résultats. Après l'officialisation d’Arnaud De Lie, elle vient d’annoncer l’arrivée en 2027 du sprinteur Kaden Groves qui, à seulement 27 ans, a déjà levé les bras sur les trois Grands Tours.

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