Flückiger et Schurter s'apprêtent à en découdre sur un terrain qu'ils connaissent bien. Image: KEYSTONE

Les deux stars du VTT suisse vont se retrouver sur les lieux du crime

La Coupe du monde revient ce week-end à Lenzerheide, où Nino Schurter et Mathias Flückiger s'étaient frités l'année dernière à l'abri des caméras.

Que s'est-il passé, le 10 juillet 2022, dans la forêt de Lenzerheide? Cette question, qui pourrait facilement passer pour une punchline d'un épisode de «Faites entrer l'accusé», n'a jamais trouvé de réponse. Elle se repose un an après alors que les deux protagonistes de l'«affaire» vont se retrouver sur les lieux du crime ce dimanche dans les Grisons.

Il y a un an, lorsque Nino Schurter et Mathias Flückiger étaient entrés dans la «forêt enchantée», un secteur du parcours non couvert par les caméras, le premier menait la course juste devant le second. Derrière, il y avait un trou. Quelques instants plus tard, c'est pourtant l'Italien Luca Braidot qui jubilait pour fêter sa première victoire en Coupe du monde. Flückiger avait franchi la ligne en troisième position, Schurter un rang derrière, très remonté et gesticulant. Les deux meilleurs Suisses étaient entrés en collision dans les bois et personne, hormis eux, ne savait ce qu'il s'était passé.

Le flou est encore perceptible douze mois plus tard, puisque c'est toujours parole de l'un contre parole de l'autre. Flückiger aurait «dégagé» Schurter dans un passage impossible, critique le Grison, une revanche pour sa manoeuvre osée qui lui avait permis de décrocher l'or aux Mondiaux 2021. «On doit dépasser où c'est possible. Là où 'Math' a essayé, cela n'allait pas. Il m'a simplement dégagé de son chemin et passé dessus. C'était définitivement trop. Je ne peux pas le comprendre.»

De son côté, Flückiger évoque un «duel normal comme toujours», des duels dans lesquels il avait sans doute montré plus de bonne volonté par le passé. «Autrefois, j'ai souvent laissé aller le duel. Cette fois-ci, il en est allé autrement.» Malgré tout, le Bernois estime qu'il n'y a pas de raison de pleurnicher.

«Au Championnat du monde 2021, Nino m'a appris comme on doit dépasser et comment on doit courir de manière effrontée. Maintenant, c'est le contraire qui s'est produit. Je ne comprends pas sa colère. Il a déjà également joué des coudes.»

L'épisode témoignait alors de la rivalité croissante qui existait entre les deux stars de la discipline en Suisse. «C'est même chaud bouillant entre eux, nous avait dit l'an dernier un vététiste qui connaît bien les deux hommes. Par le passé, Nino finissait souvent ses courses seul en tête, il n'avait pas besoin de frotter. Mais ce n'est plus le cas. Or il se retrouve confronté à Mathias qui, lui, ne lâche jamais son os. C'est un adversaire au fort caractère et qui n'a peur de rien. Il avait reçu 2-3 coups de Nino par le passé et il est décidé à ne plus faire le moindre cadeau.»

Flückiger (en rouge) à la lutte avec Schurter en 2022. Image: KEYSTONE

Le Grison et le Bernois ne se sont pas souvent croisés après leur confrontation, la suspension provisoire de Flückiger pour absorption, démentie depuis, d'un produit dopant l'ayant éloigné de la compétition.

Tandis que Nino Schurter semblait avoir retrouvé sa forme après une baisse pendant la phase de la pandémie - il a fêté son 10e titre mondial et la victoire au général de la Coupe du monde pour la huitième fois - Flückiger était tombé dans un trou. Il se retrouvait affublé de la réputation d'un dopé. Il fut finalement blanchi après s'être âprement défendu. Le dossier n'est toutefois pas définitivement clos.

Depuis, le Bernois a retrouvé le goût de la victoire lors de courses de la Bike Cup et aux Championnats de Suisse.

Les poignées de main entre les deux hommes, comme ici en mai dernier, sont rarement enjouées. Image: KEYSTONE

A Lenzerheide, les deux hommes font partie des favoris. Les deux ont envie de briller dans la course principale dimanche. Schurter cherchera à fêter sa 34e victoire en Coupe du monde, qui lui assurerait seul le record qu'il partage actuellement avec le Français Julien Absalon. Pour Flückiger, il s'agirait de son premier succès en Coupe du monde depuis son affaire de dopage. Toutefois, les deux n'ont pas vraiment intérêt à ce qu'un nouvel incident n'éclate à l'abri des caméras. (jcz/ats)