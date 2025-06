La «grosse erreur» de Kimi Antonelli coûte cher

En percutant Verstappen (Red Bull) dimanche, le pilote Mercedes lui a fait perdre des points dans la course au titre mondial et a lui-même été puni.

Plus de «Sport»

La scène n'a pas fini de faire parler. Elle s'est produite lors du 1er tour du Grand Prix d'Autriche de F1. Quelques secondes après le départ, le rookie transalpin Kimi Antonelli a freiné trop tard au virage 3, ses roues se sont bloquées et il est parti en dérapage, ne pouvant éviter la collision avec la monoplace du quadruple champion du monde.

Voici ce qu'il s'est passé: Vidéo: twitter

Pour La Gazzetta dello Sport, il s'agit d'une «erreur de freinage involontaire» qui peut arriver quand on n'a que 18 ans et que l'on dispute sa première saison en F1. «Quand on apprend, on comprend que cela puisse arriver», ajoute le quotidien rose, qui a attribué la note de 4 sur 10 au pilote. Beaucoup plus que L'Equipe. Le journal a carrément mis un zéro pointé au pilote italien, qui a commis «une vraie bourde».

«Même si Verstappen a été contraint à l'abandon, d'autres pilotes peuvent s'estimer heureux d'avoir pu poursuivre leur chemin», a encore relevé le média français, précisant qu'Antonelli avait écopé d'une pénalité de trois places sur la prochaine grille de départ pour son comportement.

Vous en pensez quoi de la manoeuvre d'Antonelli? Il est encore en phase d'apprentissage et sa faute peut se comprendre C'est inadmissible et il mérite un zéro de conduite Voter Au total, 44 personnes ont participé à ce sondage.

Ce qui est certain c'est que Max Verstappen, contraint à l'abandon, tout comme l'Italien, a perdu très gros dans la course au titre mondial après n'avoir inscrit aucun point dimanche tandis que les deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, en ont marqué 25 et 18 en terminant premier et deuxième.

«C'est une grosse erreur »

Le Néerlandais compte désormais respectivement 46 et 61 longueurs de retard sur l'Anglais et l'Australien et a vu ses chances de conserver sa couronne mondiale s'amenuiser encore plus.

La réaction de Verstappen: «J'ai manqué de chance, mais ça peut arriver, personne ne fait ça volontairement... Ca a été un week-end malchanceux pour l'équipe mais on manquait de rythme quoi qu'il arrive. Le titre? Je ne parle jamais du championnat car on perd des points à chaque week-end. C'est un coup dur de ne pas marquer de points aujourd'hui donc il faut analyser comment on peut faire mieux» Source: Canal +

Antonelli (18 ans), qui dispute sa première saison en F1, a reconnu son erreur devant la presse et s'en est excusé.

«Je n'ai pas forcément freiné trop tard, mais j'ai freiné fort parce que j'étais derrière les autres voitures. À ce moment-là, j'ai bloqué l'arrière et je n'ai pas pu arrêter la voiture. (...) La voiture a donc pris de la vitesse et l'accident était inévitable. C'est une grosse erreur. Je suis vraiment désolé pour l'équipe et pour Max (Verstappen), bien sûr, parce qu'il n'était que spectateur.»

La pénalité à l'encontre de l'Italien s'appliquera lors de la prochaine course qu'il disputera, probablement dimanche prochain lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.



(jcz avec afp)