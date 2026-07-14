Erling Haaland et son raton laveur empaillé, qui tient une bouteille de whisky, lundi à l'aéroport d'Oslo. Image: keystone

Haaland a ramené un objet improbable des Etats-Unis

La sélection norvégienne – éliminée en quart de finale du Mondial – a été célébrée par des dizaines de milliers de fans à Oslo, lundi. La star Erling Haaland a participé avec un drôle de souvenir en main.

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L'attaquant vedette de la Norvège, Erling Haaland, semble avoir un faible pour les souvenirs insolites. Au retour de l'équipe nationale dans son pays après le Mondial, le joueur de 25 ans est descendu de l'avion avec un bagage pour le moins inhabituel.

A son arrivée, lundi, à l'aéroport de Gardermoen, à Oslo, il tenait à la main deux sacs de luxe… ainsi qu'un raton laveur empaillé. « Il m'a suivi jusque chez moi», a écrit Haaland sur Instagram. Le raton laveur tient lui-même une bouteille en verre. Il s'agit de l'un des nombreux souvenirs que l'attaquant s'est offerts pendant le Mondial dans une boutique spécialisée dans les articles de cow-boy et de western, à Dallas.

Haaland et son drôle de souvenir. image: instagram

Le propriétaire de «Wild Bill's Western Store» a raconté à la chaîne locale Fox4 que Haaland ne connaissait absolument rien aux articles de western avant d'entrer dans son magasin. Le personnel lui a alors trouvé un chapeau de cow-boy à sa taille et lui a vendu, en plus du raton laveur tenant une bouteille de whisky (pour environ 700 euros), plusieurs t-shirts ainsi qu'une paire de bottes de cow-boy. Après que la star norvégienne a publié des photos de cette séance de shopping sur Instagram, le stock du magasin de Dallas a été pratiquement épuisé.

Foule immense, tongs et prince qui joue du tambour

L'équipe de Norvège – battue samedi en quart de finale de ce Mondial par l'Angleterre (1-2) – a atterri lundi peu après 19h à Oslo. Les joueurs se sont ensuite rendus directement en bus au palais royal, où le roi Harald a rendu hommage à la sélection. Tout au long du parcours, de nombreux supporters ont salué leur équipe en agitant drapeaux et maillots. Puis, lorsque les joueurs sont arrivés vers 21h30 sur la place du palais pour la fête populaire, ils ont été accueillis par une ovation assourdissante.

Il y avait près de 90 000 personnes pour accueillir les footballeurs norvégiens près du palais royal. image: imago

L'équipe a d'abord été reçue par le roi Harald, le prince héritier Haakon et d'autres membres de la famille royale. «Il nous a souhaité la bienvenue à la maison et nous a félicités pour notre parcours», a témoigné le capitaine Martin Odegaard à propos de cette rencontre avec le souverain de 89 ans. Au palais, le protocole vestimentaire semblait assez souple. Certains joueurs étaient en short et Julian Ryerson, défenseur du Borussia Dortmund, portait même des tongs. Visiblement, cela ne posait aucun problème dans la très libérale Norvège.

Entre le palais royal et la place de l'Université, soit une distance d'environ 450 mètres, quelque 88 000 personnes s'étaient rassemblées, selon la police, pour célébrer leur équipe. Sur la place du palais, les joueurs et la foule ont repris ensemble la désormais célèbre célébration «Viking row», où les fans norvégiens miment les rameurs d'un drakkar.

Même le coach Stale Solbakken (premier rang, t-shirt noir) a ramé avec ses vikings. image: imago

Le prince héritier Haakon s'est installé derrière le tambour pour donner le rythme. «J'ai fait de mon mieux, nous avons un peu perdu le tempo. Mais eux, ils ont très bien ramé», a-t-il plaisanté. L'héritier du trône a reconnu s'être un peu entraîné avant l'événement.

«C'est tout simplement incroyable de voir tout le soutien que nous recevons et de constater que tout le pays est derrière nous. Il y a tellement de joie, de sourires et de bonne humeur. C'est vraiment fantastique», s'est ému le capitaine norvégien Martin Odegaard sur la chaîne publique NRK.

Le «Viking row» avec le prince Haakon au tambour et des milliers de fans Vidéo: watson

Haaland est parti plus tôt

Après le «Viking row», l'équipe est montée dans un bus à impériale découvert en direction de la place de l'Hôtel de Ville. En raison de l'immense foule, le cortège n'a toutefois progressé que très lentement. «Être ici et avoir écrit un petit morceau d'histoire, ce sont des souvenirs qui resteront à jamais», a déclaré le gardien Orjan Nyland.

La superstar Erling Haaland et le milieu de terrain Sander Berge étaient déjà en route pour des vacances en Sicile. Les deux joueurs n'avaient d'abord pas prévu de rentrer en Norvège, avant de finalement se laisser convaincre de participer aux célébrations.

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Leur départ des Etats-Unis avait par ailleurs été retardé en raison de violents orages au-dessus de la Floride, où les Norvégiens ont disputé leur quart de finale (très disputé) samedi à Miami. Il s'agit de leur plus beau parcours en Coupe du monde.

(t-online/yog)