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Finale Davos-Fribourg Gottéron: Suivez l'acte trois EN DIRECT

Julien Sprunger (HCFG) prior to the fifth leg of the National League semifinal playoff game of the Swiss Championship between Fribourg-Gotteron, HCFG, and Geneve-Servette HC, GSHC, at the ice stadium ...
Fribourg-Gottéron affronte Davos à l'extérieur ce mercredi.image: Keystone
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Gottéron peut-il refaire le coup? Suivez l'acte trois en direct

Fribourg-Gottéron se déplace à Davos (où il s’était imposé en début de série) ce mercredi pour le troisième acte de la finale de National League. Suivez le match à nos côtés en direct dès 20 heures!
22.04.2026, 16:5722.04.2026, 16:57
Team watson
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  • Le HC Davos et Fribourg-Gottéron sont à égalité dans la série finale (1-1). Les Dragons s’étaient imposés dans les Grisons lors du premier acte, avant de perdre leur avantage, lundi à domicile.
  • La réaction du favori, Davos, semble avoir constitué un tournant dans cette série. Pas sûr que les hommes de Roger Rönnberg soient en mesure de rééditer leur exploit à l’extérieur.
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Malgré un excellent bilan comptable, l’équipe de Suisse féminine peine à afficher du jeu et à s’adapter aux principes de son nouveau coach, ce qui suscite des inquiétudes dans ces qualifications pour la Coupe du monde.
Avec 10 points en quatre matchs, la situation des Suissesses dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027 semble confortable. Nos joueuses sont bien parties pour décrocher la première place de leur groupe en Ligue B, ce qui leur permettra d’éviter un gros calibre au premier tour des barrages. Cependant, le match nul 1-1 en Turquie, samedi, soulève des questions fondamentales. Cette prestation a une nouvelle fois montré que la Nati peinait à s’ajuster aux principes de son nouveau sélectionneur, Rafel Navarro.
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