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Gottéron peut-il refaire le coup? Suivez l'acte trois en direct
Fribourg-Gottéron se déplace à Davos (où il s’était imposé en début de série) ce mercredi pour le troisième acte de la finale de National League. Suivez le match à nos côtés en direct dès 20 heures!
- Le HC Davos et Fribourg-Gottéron sont à égalité dans la série finale (1-1). Les Dragons s’étaient imposés dans les Grisons lors du premier acte, avant de perdre leur avantage, lundi à domicile.
- La réaction du favori, Davos, semble avoir constitué un tournant dans cette série. Pas sûr que les hommes de Roger Rönnberg soient en mesure de rééditer leur exploit à l’extérieur.
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