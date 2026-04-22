Fribourg-Gottéron affronte Davos à l'extérieur ce mercredi. image: Keystone

En direct

Gottéron peut-il refaire le coup? Suivez l'acte trois en direct

Fribourg-Gottéron se déplace à Davos (où il s’était imposé en début de série) ce mercredi pour le troisième acte de la finale de National League. Suivez le match à nos côtés en direct dès 20 heures!

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»