Tadej Pogacar, grande attraction du Tour de Romandie 2026. image: Getty

Le Tour de Romandie dévoile les coulisses de la venue de Pogacar

Richard Chassot et ses équipes ont expliqué mardi le processus qui a conduit la star du cyclisme Tadej Pogacar à inscrire pour la première fois le Tour de Romandie à son calendrier.

Lucien Willemin / ats

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Les organisateurs du Tour de Romandie ont détaillé mardi le parcours de la 79e édition, à J-7 du départ. Un tracé «innovant» pour accueillir Tadej Pogacar, qui sera de la partie pour la première fois.

Le double champion du monde slovène, quadruple vainqueur du Tour de France, sera l'attraction principale de l'épreuve. Jamais rassasié, il veut inscrire son nom au palmarès de chaque épreuve du World Tour et s'alignera d'ailleurs aussi sur le Tour de Suisse (17-21 juin).

Sa mission en Romandie commencera mardi 28 avril avec un traditionnel prologue à Villars-sur-Glâne, où des vélos accrochés aux lampadaires indiquent le passage imminent de la boucle romande. La suite du parcours s'annonce plus «innovante» selon Pascal Bärtschi, directeur technique du TdR, qui s'est exprimé mardi lors d'une conférence de presse dans la commune fribourgeoise.

Triple ascension du Jaun

Principale nouveauté: l'absence d'un contre-la-montre, qui donnera lieu à deux étapes de montagne lors du week-end final. Le samedi, le peloton gravira trois fois le col du Jaun, une étape «terrible», mais qui devrait être «magnifique pour le spectacle», avant l'ascension finale vers Leysin le dimanche.

Tout sur la triple ascension ⬇️ Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire

Tadej Pogacar en sera le favori naturel, d'autant plus qu'il se présentera avec des coéquipiers aguerris à en croire la liste de départ provisoire (Bjerg, Oliveira, Sivakov, Grossschartner). «Pogacar vient pour gagner, avec la grosse équipe UAE», annonce Richard Chassot, le directeur du Tour de Romandie.

Pour sa 20e édition à la barre, le patron du TdR s'est offert un double cadeau: un départ à Villars-sur-Glâne, sa ville de naissance, et la venue du meilleur coureur du monde.

Richard Chassot, un homme heureux. image: Keystone

«Cela s'est fait en deux temps l'année passée. Il était en Suisse chez un de ses sponsors lors de l'étape de La Grande Béroche l'année passée et selon Mauro (réd: Gianetti, manager de l'équipe UAE), il s'est dit que c'était une belle course et qu'il fallait qu'il vienne la gagner», a révélé Richard Chassot.

Le Slovène est ensuite venu soutenir sa compagne Urska Zigart sur le Tour de Romandie féminin, où elle avait porté le maillot jaune, une deuxième visite qui l'a sans doute convaincu de s'aligner lui aussi. A l'époque, watson l'avait vu s'entraîner à Morges. L'annonce de sa participation est tombée en décembre, une aubaine pour les organisateurs, qui accueillent une nouvelle grande star de la discipline après Remco Evenepoel en 2025.

Les six étapes ⬇️ image: tour de Romandie

Un engouement médiatique sans précédent

La venue de «Pogi» représente logiquement un défi pour le TdR, car toutes les caméras seront braquées sur la région la semaine prochaine. «On a jamais eu un tel engouement médiatique, même à l'époque de (Bradley) Wiggins, (Christopher) Froome ou (Cadel) Evans, qui étaient tous des vainqueurs du Tour de France», a souligné Richard Chassot.

Le patron de l'épreuve espère désormais que le Slovène termine Liège-Bastogne-Liège sans encombre dimanche. «J'étais déjà très tendu devant Paris-Roubaix (où Pogacar a été battu par Wout van Aert), car il prend toujours tous les risques. Il ne se dit jamais "Je vais faire attention pour être en forme pour le Tour de France", alors certainement pas pour le Tour de Romandie.»

Liège-Bastogne-Liège est l'un des grands objectifs de Tadej Pogacar en ce printemps. image: Keystone

Mais cette 79e édition ne se résumera pas à la seule présence de l'ogre slovène. L'équipe Red Bull devrait se présenter avec Primoz Roglic (vainqueur de l'épreuve en 2018 et 2019) et Florian Lipowitz (3e du dernier Tour de France), de quoi promettre un joli spectacle sur les routes romandes.

Sans Paul Seixas

Quatre équipes ont toutefois usé du «joker» leur permettant d'esquiver leur participation normalement obligatoire aux épreuves du World Tour, la faute à un calendrier toujours plus chargé. La logistique est complexe ce printemps entre les classiques ardennaises et le début du Tour d'Italie (8-31 mai), qui sera donné en... Hongrie avant un transfert en Calabre.

C'est notamment le cas de l'équipe Decathlon et son joyau Paul Seixas (19 ans), le grand espoir français qui défiera «Pogi» sur la «Doyenne» dimanche. De quoi donner des idées à Richard Chassot: «On n'aura pas Pogacar chaque année, alors si Seixas peut venir l'année prochaine...»

(ats/roc)