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La nouvelle star de la Nati titulaire! Suivez l'avant-match ici
La Nati affronte le Canada ce mercredi à Vancouver (21h) pour son troisième et dernier match de groupe du Mondial. Vivez cette rencontre en direct avec nous!
- Après un nul décevant contre le Qatar en début de tournoi, la Suisse s'est parfaitement relancée en battant la Bosnie jeudi dernier. Un succès qui lui a presque assuré l'une des deux premières places du groupe, et donc sa qualification pour les 16es de finale.
- Le Canada a connu un parcours similaire avec un nul initial contre la Bosnie puis un large succès 6-0 face au Qatar. Il ne devance la Suisse en tête du groupe qu'à la différence de buts.
- La rencontre de ce soir a des allures de finale dans cette poule B. Le vainqueur terminera quoi qu'il en soit en tête, tandis qu'un match nul permettra au Canada de conserver sa première place.
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