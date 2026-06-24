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La Nati affronte le Canada ce mercredi à Vancouver (21h) pour son troisième et dernier match de groupe du Mondial. Vivez cette rencontre en direct avec nous!

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