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Mort de Don Nelson, légende de la NBA

Don Nelson the second-winningest coach in NBA history, speaks at a news conference in Dallas, Saturday, March 19, 2005, where he resigned as coach of the Dallas Mavericks. Protege Avery Johnson, right ...
Don Nelson en juin 2005.Image: AP

Mort de Don Nelson, légende de la NBA

Sacré champion à cinq reprises en tant que joueur avec les Celtics et entraîneur emblématique de la grande ligue de basketball, l'Américain est décédé dimanche à 86 ans.
10.08.2026, 08:1610.08.2026, 08:16

Don Nelson est décédé dimanche à l'âge de 86 ans, a annoncé sa famille. L'Américain a marqué l'histoire de la NBA comme joueur des Boston Celtics et comme entraîneur.

Intronisé au Hall of Fame du basketball en 2012, Don Nelson restera comme l'un des techniciens les plus iconiques de la Ligue nord-américaine. Il a officié en NBA durant 31 saisons, principalement aux Golden State Warriors (1988-1995 puis 2006-2010), aux Milwaukee Bucks (1976-1987) et aux Dallas Mavericks (1997-2005).

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Avec 1335 succès sur le banc, il a détenu un temps le record de victoires en NBA avant d'être dépassé par Gregg Popovich en 2022. S'il a remporté trois fois le titre de meilleur entraîneur de l'année (1983, 1985, 1992), il n'a jamais cependant pu hisser son équipe en finale, malgré 18 apparitions en play-off.

Nelson a néanmoins connu la consécration en tant que joueur. Il a été sacré à cinq reprises en NBA (1966, 1968, 1969, 1974, 1976) avec les Celtics qui ont retiré son numéro de maillot, le 19. «Don Nelson était un véritable innovateur (...) Une grande partie de ce qui est aujourd'hui consideré comme courant dans la NBA moderne trouve son origine dans la façon dont Nellie abordait ce sport», a déclaré l'entraîneur des Warriors Steve Kerr, cité dans un communiqué de son équipe.

FILE - Boston Celtics&#039; Don Nelson (19) goes to the basket against Milwaukee&#039;s Cornell Warner (35) during a NBA Championship game, May 12, 1974, in Milwaukee. (AP Photo, File)
Don Nelson avec les Celtics en 1974Image: AP

L'hommage de Dirk Nowitzki

Don Nelson, qui a aussi remporté le Mondial 1994 à la tête d'une «Dream Team II» américaine composée de Shaquille O'Neal, Reggie Miller ou Dominique Wilkins, était notamment réputé pour avoir favorisé un rythme de jeu plus rapide et spectaculaire basé sur les joueurs extérieurs. Il a aussi contribué au développement des futurs MVP Dirk Nowitzki et Stephen Curry.

«Tu as cru en moi. Tu as su voir en mon jeu des possibilités avant même que je ne réalise que j'en étais capable. Je l'ai dit un million de fois et je le répéterai toujours: je ne pense pas que ma carrière aurait pu prendre cette tournure sans toi, mon premier entraîneur, qui m'as donné la liberté de jouer à ma façon. Je ne peux que te dire MERCI. Pour tout», a réagi l'Allemand sur X. (jzs/ats/afp)

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