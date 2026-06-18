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Coupe du monde 2026: Cristiano Ronaldo a touché le fond

epa13045065 Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo reacts after the FIFA World Cup 2026 group stage match between Portugal and DR Congo, in Houston, Texas, USA, 17 June 2026. EPA/MIGUEL A. LOPES
«CR7» a vécu un calvaire à la pointe de l'attaque portugaise.image: Keystone

Cristiano Ronaldo a touché le fond

Alors que Lionel Messi a été flamboyant pour l'entrée en lice de l'Argentine, «CR7» a connu un tout autre destin mercredi lors de Portugal-RD Congo. Retour sur une prestation catastrophique.
18.06.2026, 08:0818.06.2026, 08:08
Timo Rizzi

Cristiano Ronaldo était titulaire mercredi face à la République démocratique du Congo lors du premier match de groupe du Portugal dans ce Mondial 2026. A 41 ans et 132 jours, «CR7» est devenu le joueur de champ le plus âgé à débuter une rencontre de Coupe du monde. Mais ce fut là le seul «fait marquant» de sa soirée.

Lors du décevant match nul 1-1 de son équipe, le quintuple Ballon d'Or a livré une prestation très faible, au point d'être presque invisible. Ce n'est qu'au cours de la seconde période que Ronaldo s'est procuré deux occasions, mais il a manqué le cadre à chaque fois malgré des positions favorables.

Au total, l'attaquant a tenté trois frappes, sans en cadrer une seule. Un bilan particulièrement décevant pour un avant-centre. Même le gardien portugais Diogo Costa a touché douze ballons de plus que Ronaldo, qui n'a été impliqué que 25 fois en plus de 90 minutes.

Comment la Fifa a sauvé Cristiano Ronaldo

Le site Sofascore, qui attribue ses notes sur la base de données statistiques, ne lui a accordé qu'un 6,1. Aucun autre joueur de champ n'a reçu une évaluation aussi basse. Seul le gardien congolais Lionel Mpasi Nzau a obtenu une note inférieure. Sur Fox, Thierry Henry a critiqué sa prestation: «L'équipe doit marquer, pas toi!»

Le débat sur le niveau actuel de Ronaldo, auteur de 28 buts en championnat cette saison avec Al-Nassr, revient régulièrement sur la table. Cette première apparition en Coupe du monde n'a fait qu'alimenter les doutes. Par moments, le joueur de 41 ans a même semblé davantage freiner l'animation offensive portugaise que la soutenir.

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L'éternel débat: qui est le GOAT, Messi ou Ronaldo?

La sortie du joueur a également suscité des interrogations. Peu après le coup de sifflet final, le capitaine portugais a regagné seul les vestiaires alors que ses coéquipiers étaient encore sur la pelouse. Face à la RD Congo, Ronaldo ne s'est finalement fait remarquer que lorsqu'il a discuté avec l'arbitre Abdulrahman Al-Jassim.

«CR7» reste désormais sur huit matchs de Coupe du monde sans le moindre but dans le jeu. Il avait bien marqué lors du premier match du Portugal il y a quatre ans, contre le Ghana, mais sur penalty. Sa prochaine occasion se présentera mardi prochain face à l'Ouzbékistan, du moins s'il reste titulaire.

Pendant ce temps, son éternel rival Lionel Messi connaît un tout autre destin. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Argentin a inscrit un triplé contre l'Algérie et compte désormais 16 buts au Mondial, un record qu'il partage avec Miroslav Klose. Ronaldo a, lui, disputé 23 matchs de Coupe du monde pour huit buts inscrits.

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