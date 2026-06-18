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Nati: Remo Freuler va-t-il prendre sa retraite après le Mondial?

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 13: Remo Freuler #8 of Switzerland looks on during a hydration break in the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Sta ...
Remo Freuler est-il en train de disputer ses derniers matchs avec la Nati?Image: getty

Un cadre de la Nati sur le départ?

Alors qu’il s’apprête à fêter sa 90e sélection, Remo Freuler a laissé entendre que les matchs du Mondial pourraient être ses derniers avec l’équipe de Suisse.
18.06.2026, 18:5218.06.2026, 18:52
sebastian wendel, los angeles / ch media

Face à la Bosnie-Herzégovine, jeudi à 21h, Remo Freuler disputera son 90e match avec la sélection suisse. «J’en rêvais quand j’étais petit, ce chiffre me rend fier», déclare le milieu de terrain de la Nati. Avant d’ajouter une déclaration qui fait réagir: «C’est ma dernière Coupe du monde. Et peut-être que les matchs contre la Bosnie et le Canada seront aussi mes deux derniers. Mais bien sûr, je veux repousser la fin le plus longtemps possible».

Si l’on ignore jusqu’où ira l’équipe de Suisse dans ce Mondial, une chose est claire: à 34 ans, Freuler laisse entendre qu’il pourrait bientôt mettre un terme à sa carrière internationale. Depuis ses débuts en 2017, il s’est imposé un an plus tard comme titulaire indiscutable et partenaire idéal de Granit Xhaka au milieu de terrain. Alors que le capitaine ne veut pas encore entendre parler de retraite internationale, Freuler, lui, voit la fin se rapprocher.

La Nati va jouer dans une ambiance hostile à Los Angeles

Mais l’objectif reste bien d’aller au-delà de ces deux derniers matchs de groupe. Pour cela, Freuler le souligne: lui et ses coéquipiers devront montrer un tout autre visage au SoFi Stadium de Los Angeles après leur faux départ contre le Qatar.

«Les jours qui ont suivi n’ont pas été faciles, tout le monde était déçu du résultat et de notre prestation. Mais cela ne sert à rien de ruminer, il faut désormais aller de l’avant: nous avons deux chances de nous qualifier pour la phase à élimination directe.»

Ces derniers jours, l’ambiance tendue au sein du camp suisse a beaucoup fait parler. Ces tensions feraient suite au deuxième coup de gueule de Granit Xhaka après le match contre le Qatar, au cours duquel il a vivement critiqué la performance de son équipe, comme il l’avait déjà fait après la partie contre l'Australie.

Pourquoi la Bosnie tombe au pire moment pour la Nati

Le capitaine a-t-il été trop critique? Freuler ne le pense pas: «Après le match nul 1-1 contre le Qatar, nous devions nous regarder en face. Les avis des cadres doivent être acceptés. Ceux qui ne supportent pas que nous disions les choses clairement ne sont pas au bon endroit.»

«Les faux-semblants ne nous feront pas avancer»

L’espoir avant le match contre la Bosnie s’appuie aussi sur le passé: dos au mur, l’équipe de Murat Yakin a souvent répondu présente. Le sélectionneur s’appuie-t-il encore une fois sur ce scénario? «Ecoutez: si nous avions concrétisé nos occasions contre le Qatar, nous ne serions pas en train de parler de pression, de mauvaise ambiance ou de mauvais changements. J’ai des joueurs expérimentés qui savent garder leur calme.»

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