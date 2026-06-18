Les supporters écossais ont causé une étrange pénurie à Boston

Les Ecossais avaient commencé à s'échauffer bien avant leur arrivée aux Etats-Unis. Keystone

«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston

On savait que les Ecossais avaient une capacité certaine à transformer n'importe quelle place publique en troisième mi-temps. Ce que Boston ignorait peut-être encore, c'est qu'ils étaient également capables de mettre à mal les stocks d'une ville entière.

Plus de «Sport»

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, la célèbre «Tartan Army» a pris ses quartiers dans la métropole américaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son passage ne passe pas inaperçu.

De nombreux bars, pubs et magasins d'alcool de Boston ont, en effet, signalé des ruptures de stock après plusieurs jours de festivités menées tambour battant par les supporters écossais, venus célébrer la première participation de leur équipe nationale à une Coupe du monde depuis 1998.

Le phénomène a rapidement pris une telle ampleur que certaines enseignes ont dû revoir leurs commandes en urgence. Comme le raconte NBC Boston, certains établissements, comme la brasserie Samuel Adams, a ainsi vendu, en fin de semaine dernière, quatre fois plus de Boston Lager que lors d'un week-end férié habituel. Une livraison d'urgence a même dû être organisée pour éviter la panne sèche.



Plus une goutte

Mais le cas le plus spectaculaire est peut-être celui du bar Hennessy's. Son équipe affirme au Boston Globe avoir réalisé un chiffre d'affaires trois fois supérieur à celui de la Saint-Patrick, pourtant considérée comme l'un des rendez-vous les plus lucratifs de l'année dans cette ville à forte tradition irlandaise. Dimanche soir, l'établissement n'avait tout simplement plus une goutte de bière à servir.

«Nous n'avons jamais rien vu de tel» Une responsable du bar auprès du Boston Globe

Même constat chez des cavistes et magasins spécialisés. Dans le quartier financier, le commerce Federal Wine & Spirits a vu disparaître de ses rayons ses stocks de Budweiser, Corona et d'autres boissons en seulement quelques heures. Le va-et-vient incessant des clients a même provoqué une panne d'un frigo, car sa porte avait tout bonnement été trop régulièrement ouverte tout au long de la journée.



Marée basse dans les nuages

Le plus impressionnant? Les supporters écossais avaient commencé à s'échauffer bien avant leur arrivée aux Etats-Unis. Plusieurs médias locaux ont rapporté que certains vols reliant l'Ecosse à Boston avaient épuisé leurs réserves de bière avant même l'atterrissage. L'un des voyageurs interrogés par une chaîne américaine a même expliqué que sa principale plainte concernant le trajet était précisément... le manque de bière à bord.

Cette invasion festive était attendue. Selon plusieurs estimations, près de 40 000 supporters écossais ont fait le déplacement pour accompagner leur sélection. Et malgré les stocks décimés, les commerçants semblent garder un excellent souvenir de leurs visiteurs. Plusieurs responsables de bars ont salué leur bonne humeur, leur générosité en pourboires et leur ambiance bon enfant.

La bonne nouvelle pour les amateurs de bière de Boston? Les livraisons supplémentaires ont déjà commencé. La mauvaise? L'Ecosse n'a pas encore terminé son tournoi.