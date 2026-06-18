La joie de deux supporters argentins pendant le match de leur sélection contre l’Algérie. image: dlovan shaheri

On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite



Lionel Messi a émerveillé la planète foot lors de l’entrée en lice de l’Argentine au Mondial. Nous avons suivi son match en pleine nuit, devant l’une des rares retransmissions publiques encore ouvertes.

Etienne Wuillemin Suivez-moi

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En 2026, les Européens qui veulent suivre tous les matchs du Mondial doivent composer avec des horaires compliqués. Quant aux séances collectives de visionnage, en fan zone ou dans les bars, elles sont quasiment inexistantes au cœur de la nuit. La plupart des lieux ferment leurs portes après le premier ou le deuxième match de la soirée.

Les exceptions sont rares. Parmi elles figure le Volta Bräu, à Bâle. «Cette année, nous mettons vraiment le paquet!», peut-on lire sur son site internet. L’entrée est gratuite et tous les matchs sont diffusés: dans le biergarten, dans le pub ou, durant la nuit, au premier étage, dans l’espace VoltaPong. L’écran y a été installé entre deux tables de tennis de table.

L’espace VoltaPong du Volta Bräu. image: dlovan shaheri

Du football au milieu de la nuit, en pleine semaine: est-ce que quelqu’un fait vraiment cela? Il est près de 3 heures du matin, ce mercredi, lorsque nous arrivons au Volta Bräu afin de regarder Argentine-Algérie.

Dehors, dans le biergarten, quelques voix résonnent encore. Le personnel profite de la fin de soirée après son service. «Vous êtes là pour le match? Il suffit d’entrer le code à la porte et de monter. Vous trouverez tout là-haut.» Le bar n’est plus en activité. La bière est toutefois toujours en vente grâce à un robinet en libre-service doté d’un système de contrôle d’âge. Pour se servir, il faut d’abord scanner sa carte d’identité ou son permis de conduire.

Bonne surprise à l’intérieur: nous ne sommes finalement pas seuls. Julian et Federico se sont installés confortablement sur un canapé face au grand écran. Les deux hommes parlent espagnol. Des Argentins? «Claro que sí!» Ils se mettent à chanter lorsque les hymnes nationaux retentissent quelques instants plus tard. «Leo, corazón! Vamos!», lance Federico lorsque Lionel Messi apparaît pour la première fois en gros plan. Nous sommes alors loin d’imaginer la soirée exceptionnelle qui attend l’Argentin.

Veuillez scanner votre carte d’identité ou votre permis de conduire avant de vous servir. image: Dlovan Shaheri

Cela dit, il ne faut pas attendre longtemps avant de le voir trouver le chemin des filets. Mais après son élégant lob, l’arbitre assistant lève son drapeau. «Je veux le VAR!», lance Federico. Peu après, c’est la stupeur lorsque l’Algérie marque à son tour. «Mon Dieu, qu’est-ce que fait Montiel?» Les critiques envers le défenseur s'estompent toutefois assez vite: hors-jeu, là aussi.

Le soulagement arrive quelques minutes plus tard pour les deux Argentins. Et de quelle manière. Il est 3h18 à Bâle lorsque Messi offre une nouvelle démonstration de son génie. Contrôle parfait, quelques pas d'élan, un regard, puis une magnifique frappe enroulée dans la lucarne. L’ambiance explose dans le salon. Julian et Federico bondissent de leur canapé, crient, tapent dans leurs mains et s’enlacent de bonheur. «Tu as vu ce but? Incroyable!»

Dans le stade, les supporters argentins chantent à pleins poumons, comme souvent. «Apporte-moi un peu de vin, aujourd’hui est une belle journée, nous ne pouvons pas perdre, et là-haut dans le ciel, Diego Maradona nous regarde et guide les événements», traduisent Julian et Federico. Lorsque Messi écrase le tendon d’Achille d’un adversaire avec la semelle, Federico réagit aussitôt:

«Si un autre joueur que Messi fait ça, il prend rouge»

Les deux hommes, âgés de 33 et 37 ans, vivent à Buenos Aires. Ils sont en Suisse depuis samedi et resteront jusqu’à lundi prochain. Chez eux, ils dirigent la galerie d’art Valerie’s Factory. Ils exposent actuellement leurs œuvres à Art Basel. «C’est probablement la semaine la plus importante de l’année pour nous», explique Federico. La première journée s’est déroulée à merveille. Neuf œuvres ont été vendues en deux heures, entre 7000 et 15 000 francs pièce. Messi n’est pas le seul à leur donner le sourire.

Malgré la fatigue, ils ne peuvent cacher quelques bâillements après cette longue journée. Mais peu importe: «Nous devions absolument voir ce match». C’est leur hôte Airbnb qui leur a recommandé le Volta Bräu.

Une petite partie de tennis de table à la mi-temps. image: Dlovan Shaheri

«Tu joues aussi au ping-pong?», demande Federico à la pause. Puis il se remémore le titre mondial de 2022: «Je n’oublierai jamais ce jour. Nous avons probablement battu un record de foule. Toute la ville s’était rassemblée autour de l’Obélisque, au centre. Environ cinq millions de personnes étaient dans les rues. La vie s’était arrêtée. J’ai marché près de 12 kilomètres entre chez moi et le centre-ville. Il y avait une énergie incroyable. Les gens se faisaient des promesses. Il y avait de l’espoir. Parce que le quotidien en Argentine…; disons que nous sommes un pays compliqué».

L’Argentine compte un peu plus de 46 millions d’habitants. «Aujourd’hui, environ la moitié de la population vit dans la pauvreté», ajoute Julian. «Ce qu'il s’est passé ces 20 dernières années, avec cette inflation permanente, est presque inimaginable. C’est le prix de très nombreuses erreurs politiques.»

La seconde période débute. Le spectacle Messi continue. Certes, son deuxième but aurait pu être inscrit par bien d’autres joueurs. Le regard figé de Zinédine Zidane dans les tribunes de Kansas City en dit long. Son fils, Luca Zidane, repousse maladroitement un ballon devant lui, et Messi n’a plus qu’à conclure. Sur le bord du terrain se tient Vladimir Petkovic. L’ancien sélectionneur de la Suisse dirige désormais l’Algérie. A cet instant, regrette-t-il discrètement de ne plus avoir Yann Sommer dans son but?

Avec ce 2-0, le match est plié. Mais la grande soirée de Messi est loin d’être terminée. Peut-être était-ce écrit. Une semaine avant son 39e anniversaire, il inscrit son premier triplé en Coupe du monde. Il égale ainsi le record de buts de Miroslav Klose dans la compétition. Il devient aussi le premier joueur à avoir joué dans six Coupes du monde, l'Argentine ayant été programmée avant le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Les buts de Messi sont une chose. Mais ce qui impressionne encore davantage, c’est sa manière de se déplacer, de lire les espaces et d’accélérer le jeu. Et tout cela avec une équipe qui semble prête à tout pour lui. L’impression laissée par le champion du monde en titre est formidable. Peut-il conserver sa couronne? «Bien sûr», répondent Julian et Federico sans hésiter. Les principaux concurrents? «La France et l’Espagne», estime Julian. «Le Portugal et l’Allemagne», répond Federico. Mais certainement pas le Brésil. «Dans la vraie vie, nous sommes amis. Mais dans le foot… la rivalité est immense.»