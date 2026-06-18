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Suisse-Bosnie: le superbe but de Johan Manzambi sur le 1-0

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Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire

Johan Manzambi a ouvert le score contre la Bosnie, ce jeudi, d'une très belle manière. Ce goal du prodige genevois (20 ans) a mené les Suisses vers le succès (4-1).
18.06.2026, 23:3818.06.2026, 23:48
Yoann Graber
Yoann Graber

La Nati s'est très longtemps heurtée à un solide bloc bosnien, ce jeudi à Los Angeles. Mais les Helvètes ont réussi à faire sauter le verrou balkanique à la 74e minute, grâce à un superbe but de Johan Manzambi, qui est entré en jeu trois minutes plus tôt.

Après un centre de Ruben Vargas – lui aussi entré à la 71e minute, quel coaching gagnant de Murat Yakin! –, un défenseur bosnien repousse de la tête, en cloche. Le ballon revient sur Manzambi, sur le point de penalty. Le Genevois ne se pose aucune question: il ne laisse pas rebondir la balle – il la prend «comme elle vient», comme on dit dans le jargon – et envoie une superbe reprise de volée du pied droit dans la cage bosnienne. Le gardien Nikola Vasilj touche le cuir, mais ne peut empêcher cette frappe puissante de finir dans les filets.

Le superbe but de Manzambi contre la Bosnie, en vidéo

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Johan Manzambi a décidément brillé dans cette partie: c'est aussi lui qui a inscrit le 3-0 à la 90e minute. Les deux autres buts suisses ont été marqués par Vargas (le 2-0 à la 84e) et Granit Xhaka (4-0 sur penalty, à la 97e). Le 3-1 de la Bosnie (93e) restera donc anecdotique.

Avec cette victoire, la Suisse a fait un grand pas vers les 16es de finale de ce Mondial. Dans ce groupe B, elle affrontera encore le Canada à Vancouver mercredi prochain. Avec une certaine sérénité, donc. Les Canadiens défient le Qatar dans la nuit de jeudi à vendredi pour leur deuxième match de cette Coupe du monde à domicile.

Le résumé du match

La Nati bat la Bosnie et fait un grand pas vers les 16es de finale
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