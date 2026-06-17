Lionel Messi a commis une grosse faute contre l'Algérie à la Coupe du monde. image: watson

Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»

Lionel Messi a brillé au Mondial contre l'Algérie (3-0), avec un triplé. Mais il aurait dû être expulsé rapidement dans ce match, selon un expert.

Nikolai Stübner / t-online

Plus de «Sport»

Un article de

Lionel Messi a égalé le record de buts de Miroslav Klose en Coupe du monde grâce à son triplé lors du match de groupe remporté 3-0 par l'Argentine contre l’Algérie.

Les deux attaquants comptent désormais 16 buts inscrits dans des Mondiaux. Mais Messi aurait dû recevoir un carton rouge après sa première réalisation. C’est en tout cas l’avis de l’ancien arbitre de Bundesliga Patrick Ittrich.

A la 31e minute de ce match Argentine-Algérie, Messi essuie ses crampons sur la jambe d'Aïssa Mandi. image: imago

Dans le Breakfast Club de MagentaTV, l’homme de 47 ans, qui officiait encore la saison dernière, a expliqué son raisonnement. Il est revenu sur cette intervention de Messi en première période.

A la 31e minute (alors que le score n'est que de 1-0 pour l'Albiceleste), l’Argentin va au duel de manière très appuyée – et par-derrière – avec le capitaine algérien Aïssa Mandi. Le champion du monde 2022 laisse traîner ses crampons sur la jambe du Fennec. L’arbitre Szymon Marciniak siffle faute, mais se contente de donner un avertissement verbal. Trop peu aux yeux d’Ittrich. L'ex-sifflet détaille:

«Si l’on décortique un peu cette action, on voit que Messi essaie quelque part de jouer le ballon, puis qu’il vient marcher avec la semelle ouverte sur le tendon d’Achille.»

La faute de Messi en vidéo Vidéo: twitter

Dans ce type de situation, il existe au total trois critères qui permettent de déterminer si un carton rouge pour faute grossière peut être envisagé:

La possibilité de jouer le ballon

La zone touchée

L’intensité du geste

«Lorsque deux de ces trois critères sont remplis, tu peux en principe toujours donner un carton rouge», a expliqué Ittrich avant d’évoquer plus précisément cette action:

«Là, deux critères sont clairement remplis»

Selon lui, l'octuple Ballon d'or n’avait aucune chance de pouvoir jouer le ballon. La zone touchée sur le corps de l'adversaire joue également contre Messi:

«L’impact est très mauvais, parce qu’il s’agit de la semelle ouverte sur le tendon d’Achille»

Patrick Ittrich, ex-arbitre de Bundesliga, aurait donné un carton rouge à Lionel Messi. Image: keystone

Seule l’intensité du geste manquait pour que les trois critères soient réunis. Malgré cela, la décision était évidente pour Patrick Ittrich:

«Pour moi, c’est un carton rouge. Nous avons de nombreux exemples en Bundesliga où ce type de geste a été sanctionné d’une expulsion. Tout simplement parce que ce coup arrive par derrière.»

L'ancien arbitre a toutefois aussi des explications quant à la raison pour laquelle l’équipe arbitrale n’a pas exclu Messi. Il a ainsi quelque peu défendu l’arbitre, car selon lui, cette faute a eu lieu dans une «zone morte». L’action était loin dans le camp algérien et sans grande agitation dans le déroulement du jeu:

«En tant qu’arbitre, tu ne t’attends absolument pas à ce que quelque chose se produise à cet endroit et tu décroches un peu.»

Le compte rendu du match👇 Messi balaie l'Algérie et égale un record

C’est ce qui explique, selon Ittrich, pourquoi Monsieur Marciniak n’a même pas sorti de carton jaune. L'ex-sifflet a également fait preuve de compréhension envers l’arbitre vidéo (VAR):

«Tu vois l’action et tu te dis: "C’est le premier match de Messi. En réalité, deux des trois critères sont remplis." Là, tu commences à avoir des sueurs froides et tu te dis: "Ouh là, qu’est-ce que je fais maintenant?" Et ensuite, tu essaies d’encaisser la situation comme ça et de ne pas intervenir.»

Pour lui, l’affaire reste néanmoins claire: «Si j’avais perçu cette action ainsi sur le terrain, j’aurais donné rouge. Et si l'arbitre avait sorti le carton rouge, il n’aurait clairement pas été annulé.» Et Messi n’aurait pas pu inscrire deux buts supplémentaires...

Adaptation en français: Yoann Graber