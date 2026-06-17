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Coupe du monde 2026: comment Levi's a berné la Fifa

Gianni Infantino, le président de la Fifa, n'a pas dû goûter au coup de com' de Levi's.
Gianni Infantino, le président de la Fifa, n'a pas dû goûter au coup de com' de Levi's. IMAGE: WATSON

Cette célèbre marque a berné la Fifa

Levi's a réussi un subtile coup de com' pour se jouer de l'instance mondiale du foot et de ses règles très strictes en sponsoring.
17.06.2026, 16:5517.06.2026, 16:55
Un article de
t-online

La célèbre marque américaine de vêtements Levi’s a réussi un coup marketing très remarqué lors de la Coupe du monde de football. Habituellement utilisé pour le football américain, le stade de Santa Clara (qui a accueilli le match Qatar-Suisse), en Californie, porte normalement le nom de Levi’s Stadium.

Mais pendant le tournoi, la Fifa interdit l’utilisation du nom de ce sponsor titre de l’enceinte. Et pour cause: il n'est pas un partenaire officiel de l'instance mondiale du football, organisatrice de la Coupe du monde.

Levi’s (de son nom complet Levi Strauss & Co.) a donc dû recouvrir son logo dans cette arène – renommée San Francisco Bay Area Stadium pendant le Mondial – avec des bâches blanches. Mais celles-ci dessinent désormais les contours du célèbre et si typique logo de l’entreprise, rendant celui-ci toujours parfaitement reconnaissable pour beaucoup. Le nom a disparu, mais sous la toile blanche, la fameuse forme «Batwing» reste clairement visible. Les images sont devenues virales.

Même sous les bâches, on reconnaît parfaitement le logo si typique de Levi's.
Même sous les bâches, on reconnaît parfaitement le logo si typique de Levi's. image: imago

Dans de nombreux autres stades de la Coupe du monde également, les logos des sponsors titres – qui ne sont, eux non plus, pas partenaires de la Fifa – ont dû être masqués.

Cet emblème de Levi's, introduit en 1967, est l’un des signes distinctifs les plus importants de l’entreprise fondée en 1853 par Levi Strauss, immigré allemand aux Etats-Unis. Sur ses réseaux sociaux, la marque a ensuite aussi modifié ses photos de profil. A la place du logo habituel apparaît désormais l'emblème tout blanc, sans les lettres, comme s'il était recouvert d'une bâche. Exactement comme dans le stade. Subtile, le coup de com'!

Le compte Instagram

Screenshot
Le compte Instagram de Levi's, avec le logo bâché en blanc, comme dans le stade la Coupe du monde. image: instagram

Sur les réseaux sociaux, le groupe a largement relayé ce coup marketing. Levi's a notamment écrit:

«Nous souhaitons la bienvenue au monde dans le magnifique stade (censuré)»

L’initiative a été saluée non seulement par des milliers de fans, mais aussi par d’autres grandes entreprises comme Walmart.

On parle du sponsoring et des noms de stades ici👇

Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde

Quelques heures avant le coup d’envoi du match entre l’Autriche et la Jordanie, ce mercredi, la publication de Levi's comptait 1,4 million de mentions «J’aime» sur Instagram et plus de 9 millions de vues sur TikTok.

L’action a également amusé le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick. Le coach de 67 ans a confié avoir «souri» lorsqu’il a découvert le logo recouvert. Une chose est certaine: ce stade de Santa Clara a mieux réussi à son équipe, victorieuse 3-1 des Jordaniens, qu'à la Nati samedi dernier.

(t-online/yog)

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