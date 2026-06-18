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Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite

Vidéo: watson

Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite

N'importe quelle personne normalement constituée sait que brancher Zlatan Ibrahimović à un détecteur de mensonges ressemble déjà à une idée aussi foireuse que sublime. Le laisser répondre librement aux questions de James Corden l'est encore davantage. Le résultat, savoureux, est à la hauteur du personnage.
18.06.2026, 13:4418.06.2026, 13:44
Margaux Habert
Margaux Habert

Invité du show After Hours with James Corden, une émission humoristique diffusée sur Fox Sport en marge de la Coupe du monde 2026, l'ancien attaquant suédois est passé au détecteur de mensonges.

Zlatan Ibrahimović s'est prêté au jeu avec le sérieux qui caractérise les gens persuadés qu'ils sont le main character de l'histoire. Autant dire que le résultat est aussi prévisible que délicieux.

Le Suédois a été interrogé sur sa carrière, son ego, ses anciens rivaux, ses collègues consultants et quelques autres sujets sur lesquels une personne normale aurait probablement répondu avec prudence. Pas Zlatan.

Vidéo: watson

Même relié à une machine censée traquer le moindre mensonge, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, de l'AC Milan ou encore du LA Galaxy conserve cette confiance absolument déraisonnable qui a fait sa légende.

«Ramène ta soeur!» 20 énormités qui ont fait la légende de Zlatan

La vidéo, diffusée le 15 juin, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, où les internautes semblent partager le même constat. Zlatan Ibrahimović est peut-être l'une des dernières grandes stars du football à n'avoir jamais compris le concept de l'autodérision. Ou alors il l'a parfaitement compris et a poussé le concept à son paroxysme. Un génie. Génie du mal, mais génie quand même.

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source: keystone
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