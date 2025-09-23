ciel couvert12°
F1: Horner quitte Red Bull avec 55 millions de francs suisses

NORTHAMPTONSHIRE, ENG - JULY 06: Red Bull Racing Team Principal Christian Horner on the grid before the F1 Grand Prix of Great Britain on July 06, 2025 at Silverstone Circuit in Northampton, England. ...
Christian Horner au Grand Prix de Silverstone, en juillet.Image: www.imago-images.de

L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux

La célèbre écurie de F1 a mis fin au contrat de son directeur, Christian Horner. En partant, le Britannique touche un montant astronomique.
23.09.2025, 16:5423.09.2025, 16:54
William Laing / t-online
Un article de
t-online

Le chapitre Christian Horner s’est donc définitivement clos chez le géant de la Formule 1 Red Bull Racing. L’Anglais avait été licencié en juillet dernier, après vingt ans à la tête de l’équipe. Dans un communiqué publié ce lundi, l’écurie a annoncé qu'«Horner quitte aujourd’hui l’équipe».

Le dirigeant de 51 ans s’est lui aussi exprimé dans la déclaration de son ancien employeur. Il se dit «incroyablement fier de ce que nous avons accompli en tant qu’équipe», rappelant des records longtemps jugés inatteignables mais bel et bien battus, ainsi que des sommets atteints. «Je garderai cela pour toujours dans mon cœur», a confié Horner.

FILE -Red Bull team principal Christian Horner talkks to Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands before the third free practice at the Red Bull Ring racetrack, ahead of the Austrian Formula ...
Avec Christian Horner (à gauche) comme directeur de l'écurie Red Bull, Max Verstappen (à droite) a remporté quatre championnats du monde de F1. Image: keystone

De son côté, le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a remercié l’ex-pilote pour son «travail exceptionnel». Selon lui, Horner a «par son engagement infatigable, son expérience, son expertise et son esprit novateur (…) largement contribué à faire de Red Bull Racing l’une des équipes les plus performantes et les plus attractives de la Formule 1».

Tensions avec le père de Verstappen

Depuis la création de l’écurie en 2005, Horner a mené Red Bull à huit titres mondiaux pilotes et six titres constructeurs. Son contrat devait, selon plusieurs sources, courir jusqu’en 2030. D’après BBC Sport, Red Bull et Horner ont trouvé un accord: ce dernier encaissera 52 millions de livres sterling (soit environ 55,7 millions de francs suisses) pour mettre fin officiellement à la collaboration.

Le communiqué de Red Bull de lundi n’a pas apporté davantage d’explications sur le départ de Christian Horner, pas plus que celle de juillet. Un fait demeure toutefois: le Britannique avait été à plusieurs reprises au cœur de polémiques.

Verstappen n'aurait pas dû recevoir ce permis de conduire

En février, Red Bull avait commandé une enquête indépendante contre lui. Horner était accusé de comportement inapproprié envers une collaboratrice de l’écurie. Il a ensuite été blanchi de tout reproche, mais le préjudice d’image pour Red Bull est resté considérable.

Ses relations avec Jos Verstappen, le père du quadruple champion du monde Max Verstappen, étaient par ailleurs notoirement tendues.

epa12339245 Jos Verstappen, the father of Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands prior to the Formula One Dutch Grand Prix race at Zandvoort Circuit in Zandvoort, the Netherlands, 31 Aug ...
Jos Verstappen, le père du quadruple champion du monde de F1, a critiqué publiquement Christian Horner. Image: keystone

Celles-ci ont souvent débouché sur des passes d’armes publiques. Lors de l’affaire concernant la collaboratrice, Jos Verstappen avait publiquement fustigé Horner et réclamé, plus ou moins explicitement, son renvoi.

Adaptation en français: Yoann Graber

