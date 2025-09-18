image: watson

Verstappen a galéré pour obtenir ce permis de conduire

Entre deux courses de F1, le quadruple champion du monde a passé sa licence pour disputer des épreuves GT. Et rien n'a été simple.

Max Verstappen ne s'en est jamais caché: il ne s'éternisera pas en Formule 1. Le pilote néerlandais est animé par d'autres projets, dans d'autres catégories, notamment le GT. Fasciné par le Nürburgring, il nourrit l’ambition de participer un jour aux mythiques 24 heures courues sur le circuit allemand.

Cependant, une licence spéciale, le DMSB Permit Nordschleife (DPN), est nécessaire pour prendre part aux compétitions les plus prestigieuses organisées sur la fameuse «Boucle nord» du Nürburgring. Il faut dire qu’avec ses innombrables virages et sa distance de plus de 20 kilomètres, le tracé est souvent considéré comme le plus exigeant de la planète.

Max Verstappen n'est pas passé incognito au Nürburgring. Image: keystone

C’est donc dans le but de décrocher le précieux sésame que Verstappen s’est rendu en Allemagne le week-end dernier, la Formule 1 étant alors en pause, entre le Grand Prix d’Italie couru début septembre et celui d’Azerbaïdjan, programmé ce dimanche à 13h.

Même avec tout son talent, son statut et ses titres de champion du monde, Max Verstappen a dû se plier aux règles, ce qui a donné lieu à des situations parfois cocasses. Vendredi, après un cours virtuel suivi d’une session en présentiel, le Néerlandais est monté à bord de sa Porsche 718 Cayman GT4 pour huit tours derrière un instructeur chargé de lui enseigner les trajectoires idéales, avant d’enchaîner huit tours supplémentaires en solo et sans accroc.

Cette journée lui a permis d’obtenir le «Permis B» indispensable pour poursuivre sa formation et participer le lendemain à une course des Nürburgring Langstrecken-Serie, la série d’endurance du Nürburgring. Objectif: boucler 14 tours sans la moindre erreur.

Toujours en formation, Verstappen pilotait pour l’occasion une voiture bridée à 300 chevaux, contre 435 pour les autres concurrents, et alourdie de 35 kilos. Pas étonnant donc que le pilote néerlandais se soit fait enrhumer sur la grille à l'extinction des feux.

Le départ de Verstappen en GT Vidéo: twitter

Mais une fois la ligne de départ avalée, son talent a bel et bien opéré dans les virages sans fin de la «Boucle nord», combinée au circuit de F1. En duo avec Chris Lulham, Max Verstappen a terminé 27e du classement général et 7e de sa catégorie (Cup 3). Une performance solide, qui lui a permis de largement devancer les autres voitures bridées, mais aussi plusieurs concurrents mieux motorisés.

Cependant, un accident impliquant la deuxième Porsche qu’il devait également piloter l’a empêché d’être classé une seconde fois, condition requise pour remplir la règle des deux courses et obtenir le «Permis A».

Mais face à l’implication du Néerlandais, fin connaisseur du circuit pour l’avoir longuement étudié sur simulateur, à son comportement exemplaire, à sa présence malgré un calendrier surchargé et à sa volonté de respecter une procédure qui avait freiné un certain Valentino Rossi dans le passé, une commission s’est réunie et lui a délivré sa licence. Verstappen est donc désormais autorisé à piloter des GT3 ou GT4 de grande puissance sur le Nürburgring.