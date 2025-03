Le Parisien Bradley Barcola (à gauche) pensait obtenir une faute sur ce duel décisif avec Ibrahima Konaté. Il n'en a rien été. image: Getty

Le PSG crie au scandale en Ligue des champions

Battu 1-0 sur sa pelouse par Liverpool, contre le cours du jeu en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est estimé floué par l'intermédiaire de son directeur sportif, parce que l'arbitre n'a pas sifflé sur une action des plus litigieuses.

Paris a joué, Paris a dominé, et Paris s'est procuré les meilleures occasions. Le club de la capitale a même cru ouvrir le score en première mi-temps, avant que la frappe sublime de Khvicha Kvaratskhelia ne soit annulée, à juste titre pour un hors-jeu de quelques centimètres.

Mais voilà, Paris n'a jamais réussi à tromper un Alisson des grands soirs, et l'équipe de Liverpool, qui a fait le dos rond durant toute la partie, est venue climatiser le Parc des Princes à la 87e minute. C'est Harvey Elliott qui a inscrit le seul but du match, sur l'unique tir cadré des Reds, quand le Paris Saint-Germain a visé juste sans jamais faire trembler les filets à dix reprises.

Liverpool a donc pris un sérieux avantage en vue de l'acte retour, et cela a le don d'énerver les Parisiens, surtout qu'une action particulièrement litigieuse aurait pu transformer le scénario de la rencontre. Nous jouions la 25e minute lorsque Bradley Barcola, parfaitement lancé en profondeur, s'apprêtait à défier Alisson.

Or le défenseur des Reds Ibrahima Konaté est revenu de l'arrière, et a chargé son adversaire dans le dos aux abords de la surface de réparation. Barcola s'est écroulé, et Luis Enrique a bondi dans sa zone technique. Le coach du Paris Saint-Germain attendait certainement l'exclusion de Konaté qui, en tant que dernier défenseur, anéantissait potentiellement une occasion de but manifeste, mais peut-être aussi un pénalty, selon l'endroit exact de la faute.

L'action très litigieuse en vidéo ⬇️ Vidéo: extern / rest

S'il y a bien eu une discussion entre l'homme en noir et ses assistants en charge de la VAR, l'arbitre italien Davide Massa n'a pas sifflé faute et a rapidement demandé aux joueurs de reprendre le jeu.

Y avait-il faute? Oui, faute indiscutable, et donc possible rouge ou pénalty. Non, l'arbitre a pris la bonne décision. Voter

Une décision loin de plaire au directeur sportif du PSG Luis Campos, qui est descendu dans le couloir pour accueillir à sa manière le quatuor arbitral en passe de regagner le vestiaire à la pause. L'homme a alors dégoupillé et a invectivé les arbitres, tout cela devant les caméras de Canal+. Un coup de pression qui mériterait sans doute sanction, après que l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca a reçu une suspension jusqu'au 30 novembre, pour son craquage face à Brest en Ligue 1.

