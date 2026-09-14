Le secteur des fans du LS est resté vide pendant le derby. Image: KEYSTONE

L'absence des supporters a pesé sur le derby lémanique

Lors de la victoire de Servette à Lausanne dimanche (1-0), les fans des deux équipes ont gardé le silence, ce qui a eu un effet sur le déroulement de la partie.

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Le Stade de la Tuilière est resté étrangement calme lorsque les haut-parleurs se sont tus après le coup d'envoi de la rencontre. Et pour cause: les supporters lausannois avaient décidé de déserter leur tribune tout en renonçant à donner de la voix, tandis que leurs homologues servettiens ont passé l'entier du match à l'extérieur du stade.

Symbole d'un conflit entre ultras et autorités, ce mouvement de protestation a surpris les acteurs des deux équipes, qui s'attendaient à disputer un derby lémanique sous haute tension.

«Ce n'est bénéfique pour personne. Je ne dis pas que nous avons perdu à cause de cela, mais ça nous aurait peut-être poussés en fin de match.» Karim Sow, capitaine du LS

L'entraîneur des Grenat Jocelyn Gourvennec s'est lui aussi montré étonné par ce silence de plomb. «Il n'y a pas eu d'ambiance, ça nous a tous mis dans un faux rythme en première mi-temps», indique celui qui a demandé à ses protégés «de jouer un vrai derby» à la mi-temps, après leur prestation timorée lors des premières 45 minutes.

Le coach du LS Luka Elsner a lui aussi souligné l'impact de ce manque d'ambiance:

«Le soutien de nos supporters nous aurait aidés dans les moments où nous avons flanché physiquement, même si cela ne doit pas servir d'excuse»

Si les joueurs indiquent souvent se concentrer uniquement sur le jeu durant la rencontre, l'énergie dégagée par le public dans un moment-clé peut faire la différence selon le Slovène: «Lorsque certains commencent à ressentir des crampes, ils peuvent encore tenir quelques minutes de plus. Mais les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes, donc pas d'excuses à chercher ici.»

Si le SFC peut espérer que ce succès lance une nouvelle dynamique, le Lausanne-Sport a un besoin urgent de points, lui qui se retrouve lanterne rouge de Super League au terme de cette 8e journée.

Le classement actuel: Image: TXT

Les encouragements de ses supporters pourraient aider le club vaudois à se sublimer, notamment dans des rencontres aussi fermées dans le jeu que ce derby lémanique.

(ats)