L'absence des supporters a pesé sur le derby lémanique
Le Stade de la Tuilière est resté étrangement calme lorsque les haut-parleurs se sont tus après le coup d'envoi de la rencontre. Et pour cause: les supporters lausannois avaient décidé de déserter leur tribune tout en renonçant à donner de la voix, tandis que leurs homologues servettiens ont passé l'entier du match à l'extérieur du stade.
Symbole d'un conflit entre ultras et autorités, ce mouvement de protestation a surpris les acteurs des deux équipes, qui s'attendaient à disputer un derby lémanique sous haute tension.
L'annonce lunaire du speaker du LS:
L'entraîneur des Grenat Jocelyn Gourvennec s'est lui aussi montré étonné par ce silence de plomb. «Il n'y a pas eu d'ambiance, ça nous a tous mis dans un faux rythme en première mi-temps», indique celui qui a demandé à ses protégés «de jouer un vrai derby» à la mi-temps, après leur prestation timorée lors des premières 45 minutes.
Le coach du LS Luka Elsner a lui aussi souligné l'impact de ce manque d'ambiance:
Si les joueurs indiquent souvent se concentrer uniquement sur le jeu durant la rencontre, l'énergie dégagée par le public dans un moment-clé peut faire la différence selon le Slovène: «Lorsque certains commencent à ressentir des crampes, ils peuvent encore tenir quelques minutes de plus. Mais les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes, donc pas d'excuses à chercher ici.»
Si le SFC peut espérer que ce succès lance une nouvelle dynamique, le Lausanne-Sport a un besoin urgent de points, lui qui se retrouve lanterne rouge de Super League au terme de cette 8e journée.
Le classement actuel:
Les encouragements de ses supporters pourraient aider le club vaudois à se sublimer, notamment dans des rencontres aussi fermées dans le jeu que ce derby lémanique.
(ats)