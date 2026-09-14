bien ensoleillé17°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: L'absence des supporters a pesé sur LS-Servette

La tribune vide des supporters de Lausanne-Sport est photographiee lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Lausanne-Sport, LS, et le Servette FC, SFC, ce dimanche 13 septembre ...
Le secteur des fans du LS est resté vide pendant le derby. Image: KEYSTONE

L'absence des supporters a pesé sur le derby lémanique

Lors de la victoire de Servette à Lausanne dimanche (1-0), les fans des deux équipes ont gardé le silence, ce qui a eu un effet sur le déroulement de la partie.
14.09.2026, 08:4914.09.2026, 08:54

Le Stade de la Tuilière est resté étrangement calme lorsque les haut-parleurs se sont tus après le coup d'envoi de la rencontre. Et pour cause: les supporters lausannois avaient décidé de déserter leur tribune tout en renonçant à donner de la voix, tandis que leurs homologues servettiens ont passé l'entier du match à l'extérieur du stade.

Symbole d'un conflit entre ultras et autorités, ce mouvement de protestation a surpris les acteurs des deux équipes, qui s'attendaient à disputer un derby lémanique sous haute tension.

«Ce n'est bénéfique pour personne. Je ne dis pas que nous avons perdu à cause de cela, mais ça nous aurait peut-être poussés en fin de match.»
Karim Sow, capitaine du LS

L'annonce lunaire du speaker du LS:

L'entraîneur des Grenat Jocelyn Gourvennec s'est lui aussi montré étonné par ce silence de plomb. «Il n'y a pas eu d'ambiance, ça nous a tous mis dans un faux rythme en première mi-temps», indique celui qui a demandé à ses protégés «de jouer un vrai derby» à la mi-temps, après leur prestation timorée lors des premières 45 minutes.

Le coach du LS Luka Elsner a lui aussi souligné l'impact de ce manque d'ambiance:

«Le soutien de nos supporters nous aurait aidés dans les moments où nous avons flanché physiquement, même si cela ne doit pas servir d'excuse»
Débordements à la gare après le derby Lausanne-Servette
Débordements à la gare après le derby Lausanne-Servette

Si les joueurs indiquent souvent se concentrer uniquement sur le jeu durant la rencontre, l'énergie dégagée par le public dans un moment-clé peut faire la différence selon le Slovène: «Lorsque certains commencent à ressentir des crampes, ils peuvent encore tenir quelques minutes de plus. Mais les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes, donc pas d'excuses à chercher ici.»

Si le SFC peut espérer que ce succès lance une nouvelle dynamique, le Lausanne-Sport a un besoin urgent de points, lui qui se retrouve lanterne rouge de Super League au terme de cette 8e journée.

Le classement actuel:

Image
Image: TXT

Les encouragements de ses supporters pourraient aider le club vaudois à se sublimer, notamment dans des rencontres aussi fermées dans le jeu que ce derby lémanique.

(ats)

Plus d'articles sur le sport
Le ski se déchire autour de son événement phare
Le ski se déchire autour de son événement phare
de Romuald Cachod
Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle
1
Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle
de Céline feller
Ces Romands ont participé à une course perdue d&#039;avance
Ces Romands ont participé à une course perdue d'avance
de Julien Caloz
Deux anciens cadres de la Nati étrillent la fédération suisse
Deux anciens cadres de la Nati étrillent la fédération suisse
de Romuald Cachod
Winsley Boteli choisit la Suisse... et se fait massacrer
2
Winsley Boteli choisit la Suisse... et se fait massacrer
Le FC Bâle s’est planté sur toute la ligne avec Lichtsteiner
Le FC Bâle s’est planté sur toute la ligne avec Lichtsteiner
de Céline Feller
Okafor tourne le dos à la Suisse, et c’est une excellente nouvelle
Okafor tourne le dos à la Suisse, et c’est une excellente nouvelle
de François Schmid-Bechtel
Yakin verrouille deux pépites après ses deux gros ratés
1
Yakin verrouille deux pépites après ses deux gros ratés
de François Schmid-Bechtel
Cette Suissesse est tombée bien bas après le Tour de France
Cette Suissesse est tombée bien bas après le Tour de France
de Simon HÄring
Les cyclistes romands sont des privilégiés
1
Les cyclistes romands sont des privilégiés
de Julien Caloz
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
4
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
de Etienne wuillemin
Ce club a fait une grosse erreur avec Winsley Boteli
Ce club a fait une grosse erreur avec Winsley Boteli
de Romuald Cachod
L’Albanie veut chiper ce talent fribourgeois à la Suisse
L’Albanie veut chiper ce talent fribourgeois à la Suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Les attentats du 11 septembre
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle
Stephan Lichtsteiner a été limogé mercredi par le FC Bâle. Quelques mots prononcés le même jour à ses joueurs auraient précipité son licenciement.
Le projet n’aura finalement duré que 226 jours. Il était pourtant appelé à s’inscrire dans la durée, surtout à l’échelle du football: jusqu’en 2029, voire au-delà. Mais le contrat de trois ans et demi de Stephan Lichtsteiner a déjà pris fin. Son aventure sur le banc rhénan appartient désormais au passé.
L’article