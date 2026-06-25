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Mondial 2026: les adversaires possibles de la Suisse en 16e

epa13061955 Swiss players react after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Switzerland against Canada, in Vancouver, Canada, 24 June 2026. EPA/BOB FRID
Les Suisses ont terminé premiers du groupe B et sont qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe du monde.image: Keystone

Voici les adversaires possibles de la Nati en 16es

La Suisse s'est qualifiée pour les 16es de finale du Mondial en terminant première de son groupe. Voici tous les adversaires possibles pour ce premier match couperet.
25.06.2026, 06:4525.06.2026, 06:51
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Grâce à sa victoire 2-1 contre le Canada, la Suisse s’est assurée la première place du groupe B. Elle abordera donc la phase à élimination directe en tant que vainqueur de poule et affrontera un troisième de groupe en seizièmes de finale.

Switzerland&#039;s Johan Manzambi, center, celebrates with teammates Breel Embolo, front, Djibril Sow, left, and Ruben Vargas after scoring the second goal during the World Cup Group B soccer match be ...
Avec leur succès contre le Canada, les Helvètes ont remporté le groupe B. image: Keystone

Cela signifie également que la Nati ne connaîtra son prochain adversaire que dimanche matin (heure suisse). Si elle avait terminé deuxième (c'est le Canada qui occupe cette place), l’équipe de Murat Yakin aurait affronté le deuxième du groupe A, à savoir l'Afrique du Sud. Désormais, 14 adversaires sont encore possibles:

  • Curaçao (groupe E)
  • Equateur (groupe E)
  • Côte d'Ivoire (groupe E)
  • Japon (groupe F)
  • Pays-Bas (groupe F)
  • Suède (groupe F)
  • Egypte (groupe G)
  • Belgique (groupe G)
  • Iran (groupe G)
  • Nouvelle-Zélande (groupe G)
  • Irak (groupe I)
  • Sénégal (groupe I)
  • Algérie (groupe J)
  • Autriche (groupe J)

Si l’on exclut des duels contre la Côte d’Ivoire ou les Pays-Bas, on ne prend pas vraiment de grands risques, car ces deux équipes devraient s’incliner face à des adversaires jugés nettement plus faibles pour encore reculer à la troisième place. Pour la Côte d’Ivoire, il s’agit de Curaçao – et, dans le même temps, l’Equateur devrait battre l’Allemagne –, tandis que les Pays-Bas devraient perdre contre la Tunisie. Des duels contre Curaçao ou l’Irak, qui devraient créer une grosse surprise en s’imposant, semblent eux aussi plutôt improbables.

Le compte rendu de la victoire contre le Canada👇

La Nati bat le Canada et termine première de son groupe

L’identité de l’équipe qui affrontera finalement la Suisse en seizièmes de finale dépendra aussi des huit meilleurs troisièmes de groupe, sur les douze au total, qui se qualifieront pour la phase à élimination directe. Il existe 495 combinaisons possibles. La Fifa a déjà déterminé quel troisième de groupe disputera quel seizième de finale dans chacun de ces scénarios.

Selon le portail de CH Media (le groupe auquel appartient watson) Schweiz Heute, dans 260 cas, la Suisse affronterait le troisième du groupe G, et dans 190 cas le troisième du groupe J. Dans moins de 10% des scénarios au total, la Suisse tomberait donc sur un adversaire issu des groupes E, I ou F.

Il est tout à fait possible que le troisième du groupe G ne compte finalement pas assez de points pour se qualifier pour la phase à élimination directe. Dans ce cas, la Nati défierait probablement le troisième du groupe J – soit l’Algérie, soit l’Autriche, qui s’affronteront lors de la dernière journée de la phase de groupes. Un match nul suffit à l’Autriche pour terminer deuxième. A l’heure actuelle, l’Algérie, entraînée par l’ancien sélectionneur de la Nati Vladimir Petkovic, apparaît donc comme l’adversaire le plus probable.

Algeria head coach Vladimir Petkovic reacts during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Algeria in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Eugene Hos ...
La Nati retrouvera-t-elle son ancien coach Vladimir Petkovic (Algérie) en 16es de finale? image: Keystone

Un match le vendredi 3 juillet à 5h

Une chose est en revanche déjà certaine: la date du premier match à élimination directe de la Suisse. Il aura lieu le vendredi 3 juillet à 5h du matin (heure suisse). Les supporters helvétiques devront également se lever tôt ou rester éveillés tard dans la nuit en cas d’éventuels matchs en huitièmes et en quarts de finale. Voici les dates auxquelles la Suisse jouerait si elle atteignait les différents tours:

  • 16e de finale: vendredi 3 juillet à 5h (heure suisse), contre le 3e du groupe E/F/G/I/J
  • 8e de finale: mardi 7 juillet à 22h, contre le 1er du groupe K (Colombie ou Portugal) ou le 3e du groupe D/E/I/J/L
  • 1/4 de finale: dimanche 12 juillet à 3h
  • 1/2 finale: mercredi 15 juillet à 21h
  • Finale: dimanche 19 juillet à 21h

En raison du grand nombre de possibilités, les adversaires potentiels à partir des quarts de finale ne sont plus listés.

Adaptation en français: Yoann Graber

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