Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Il a complètement perdu ses nerfs. Après le carton rouge reçu par le Paraguayen Miguel Almiron face à la Turquie (victoire du Paraguay 1-0), le commentateur paraguayen Jorge Vera s’est lancé dans une véritable tirade de colère contre l’arbitre Ivan Barton, la Fifa et son président Gianni Infantino. Almiron a été expulsé parce qu’il avait placé sa main devant sa bouche en parlant avec un adversaire – une nouvelle règle appliquée pour la première fois lors de cette Coupe du monde.
«Voleur, voleur, voleur de merde!», s’est emporté Vera, avant d’ajouter:
La séquence en question 🔉
Selon lui, les Paraguayens se voyaient privés d’un joueur pour quelque chose «qui n’a rien à voir avec le jeu». Cette nouvelle règle a été introduite afin d’empêcher que des insultes racistes ou discriminatoires puissent être prononcées en étant dissimulées. «Fifa, assume la responsabilité d’avoir transformé le football en cette saleté», a poursuivi Vera dans sa diatribe.
Le commentateur de télévision paraguayen a également demandé à la Confédération sud-américaine de football CONMEBOL et à son président Alejandro Dominguez de faire quelque chose. Selon lui, Dominguez devrait faire moins de photos avec le président de la Fifa Gianni Infantino et plutôt agir. «C’est une honte», a conclu Vera, dont le coup de colère – qui contient encore d'autres mots très vulgaires – a désormais des conséquences.
Comme il l’a lui-même annoncé sur X, la Fifa lui a retiré son accréditation pour la Coupe du monde. Il ne pourra donc plus travailler comme commentateur pour la chaîne paraguayenne ABC – que ce soit dans les stades ou en dehors. L’interdiction concerne également les retransmissions liées au Mondial.
Vera a reconnu son erreur et présenté ses excuses à la Fifa:
Il estime avoir failli à une mission fondamentale envers le public: «celle de conserver la maîtrise de soi et le respect qu’exige cette profession.»
La Fifa ne s’est pas exprimée publiquement sur l’incident. La BBC rapporte toutefois que l’instance dirigeante du football mondial a qualifié les agissements de Vera d’«incompatibles avec les standards de professionnalisme et de respect attendus des collaborateurs de diffusion accrédités et des représentantes et représentants de ses médias partenaires».
(nih/yog)