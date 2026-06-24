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Mondial 2026: un commentateur insulte la Fifa et Infantino

Le Mondial est terminé pour le journaliste paraguayen Jorge Vera (en médaillon), qui a insulté la Fifa et son président Gianni Infantino.
Le Mondial est terminé pour le journaliste paraguayen Jorge Vera (en médaillon), qui a insulté la Fifa et son président Gianni Infantino.image: watson

Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher

Le journaliste paraguayen Jorge Vera a craqué à l'antenne lors du match contre la Turquie, samedi. Une perte de contrôle avec de lourdes conséquences.
24.06.2026, 08:5724.06.2026, 08:57

Il a complètement perdu ses nerfs. Après le carton rouge reçu par le Paraguayen Miguel Almiron face à la Turquie (victoire du Paraguay 1-0), le commentateur paraguayen Jorge Vera s’est lancé dans une véritable tirade de colère contre l’arbitre Ivan Barton, la Fifa et son président Gianni Infantino. Almiron a été expulsé parce qu’il avait placé sa main devant sa bouche en parlant avec un adversaire – une nouvelle règle appliquée pour la première fois lors de cette Coupe du monde.

«Voleur, voleur, voleur de merde!», s’est emporté Vera, avant d’ajouter:

«Vous tuez le football! Fifa, tu as tué le football! Infantino, tu en es le responsable!»

La séquence en question 🔉

Vidéo: twitter

Selon lui, les Paraguayens se voyaient privés d’un joueur pour quelque chose «qui n’a rien à voir avec le jeu». Cette nouvelle règle a été introduite afin d’empêcher que des insultes racistes ou discriminatoires puissent être prononcées en étant dissimulées. «Fifa, assume la responsabilité d’avoir transformé le football en cette saleté», a poursuivi Vera dans sa diatribe.

«Infantino, tu devrais avoir honte!»

Le commentateur de télévision paraguayen a également demandé à la Confédération sud-américaine de football CONMEBOL et à son président Alejandro Dominguez de faire quelque chose. Selon lui, Dominguez devrait faire moins de photos avec le président de la Fifa Gianni Infantino et plutôt agir. «C’est une honte», a conclu Vera, dont le coup de colère – qui contient encore d'autres mots très vulgaires – a désormais des conséquences.

On parle ici de ce carton rouge paraguayen👇

Carton rouge inédit dans l’histoire du football

Comme il l’a lui-même annoncé sur X, la Fifa lui a retiré son accréditation pour la Coupe du monde. Il ne pourra donc plus travailler comme commentateur pour la chaîne paraguayenne ABC – que ce soit dans les stades ou en dehors. L’interdiction concerne également les retransmissions liées au Mondial.

Vera a reconnu son erreur et présenté ses excuses à la Fifa:

«Remettre en question une règle ou être en désaccord avec un arbitre ne justifie pas de perdre le contrôle comme je l’ai fait»

Il estime avoir failli à une mission fondamentale envers le public: «celle de conserver la maîtrise de soi et le respect qu’exige cette profession.»

Toujours au Mondial👇

Cette scène cachée d'Angleterre-Ghana fait polémique

La Fifa ne s’est pas exprimée publiquement sur l’incident. La BBC rapporte toutefois que l’instance dirigeante du football mondial a qualifié les agissements de Vera d’«incompatibles avec les standards de professionnalisme et de respect attendus des collaborateurs de diffusion accrédités et des représentantes et représentants de ses médias partenaires».

(nih/yog)

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