Michel Kuka Mboladinga incarne Patrice Lumumba, figure majeure de l'histoire de la République démocratique du Congo. image: getty

Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer

Michel Nkuka Mboladinga, statue vivante de Patrice Lumumba et grand supporter de la République démocratique du Congo, a enfin pu se rendre en Amérique du Nord. Il est prêt à faire le show.

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Quand la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour le Mondial, en s'extirpant des barrages en mars, on se réjouissait surtout d'une chose: voir la statue vivante de Patrice Lumumba dans les tribunes de cette Coupe du monde.

Lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), l'artiste congolais Michel Nkuka Mboladinga a créé le buzz en incarnant le héros de l'indépendance congolaise (1925-1961) et en restant figé, sur une petite estrade, pendant les 90 minutes de chaque match des Léopards. Une prestation extraordinaire, qui avait forcément attiré une immense attention médiatique et du public autour de Michel Nkuka Mboladinga, alias «Lumumba Vea».

La statue vivante de Lumumba, figée pendant 90 minutes 📺 Vidéo: twitter

Alors beaucoup étaient certainement déçus de ne pas voir l'iconique fan des Léopards lors du premier match, mercredi dernier contre le Portugal (1-1). La raison de cette absence? Des «problèmes de santé et de déplacements liés aux protocoles Ebola en vigueur dans son pays, qui l'avaient contraint à une quarantaine de 21 jours et retardé son arrivée aux Etats-Unis», précise L'Equipe.

Dans ce même article, le quotidien sportif français donne une nouvelle bien plus réjouissante: «Lumumba Vea» est arrivé au Mexique et sera dans le stade pour le deuxième match des Congolais, ce mercredi (4h00 du matin heure suisse) face à la Colombie, à Guadalajara. Une vidéo du célèbre supporter des Léopards, à son arrivée à l'aéroport, est massivement partagée par les médias et sur les réseaux sociaux.

Les spectateurs et téléspectateurs de cette Coupe du monde auront donc l'occasion de voir à l'œuvre l'homme-statue qui deviendra, à n'en pas douter, une attraction de ce tournoi comme il l'a été lors de la dernière CAN. Dans ses costumes-cravates très colorés, il copie la statue de Patrice Lumumba – tronc particulièrement droit et bras droit levé – au mausolée à Kinshasa. Michel Nkuka Mboladinga cultive aussi la ressemblance physique avec le héros congolais.

La statue de Patrice Lumumba à Kinshasa. image: x

Patrice Lumumba, figure de proue de l'indépendance de la République démocratique du Congo (1960) et de l'anti-colonialisme, a été le premier Premier ministre du pays. Mais en pleine Guerre froide, il était jugé trop «socialiste» et trop proche de l'URSS par les Etats-Unis et l'ex-métropole belge.

Ces deux pays ont soutenu le coup d'Etat de Mobutu – farouche anticommuniste –, qui a écarté Lumumba du pouvoir. Arrêté puis livré à ses ennemis au Katanga, Lumumba a été assassiné en 1961 avec la participation de responsables belges. Mobutu a ensuite dirigé le pays jusqu'en 1997.

Aujourd'hui, Lumumba est largement considéré comme un héros national. L'action de Michel Nkuka Mboladinga est un hommage. Et aussi une manière de pousser l'équipe, comme l'artiste l'explique dans des propos relayés par TV5 Monde:

«Physiquement, c’est (sa prestation) dur et mentalement aussi. Je fais ça pour donner la force à l’équipe, donner de l’énergie aux joueurs»

Reste à savoir si sa présence permettra à la RDC d'accrocher la première victoire de son histoire dans un Mondial.

Patrice Lumumba (1925-1961), figure majeure de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Image: getty

Une chose est sûre: dans la chaleur nord-américaine (et en costume-cravate), tenir 90 minutes en restant immobile constituera un nouvel exploit. D'autant que «Lumumba Vea» n'aura, lui, contrairement aux joueurs, pas de break pendant les fameuses pauses fraîcheur...