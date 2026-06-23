Ronaldo incarne une nouvelle mode
Vous l'avez peut-être remarqué: plusieurs footballeurs jouent avec des maillots à manches longues à la Coupe du monde. Alors même qu'il fait chaud actuellement en Amérique du Nord.
Même si ces joueurs sont minoritaires dans ce Mondial, il s'agit d'une véritable tendance, à en croire le très sérieux média américain The Athletic. Dans un article très fouillé sur le sujet, il affirmait en novembre dernier:
Le site spécialisé sur les équipements de football, Footy Headlines, appuie:
Parmi eux, plusieurs stars du Mondial: le Portugais Cristiano Ronaldo, l'Argentin Rodrigo De Paul ou encore les Allemands Kai Havertz et Leroy Sané. Durant la saison écoulée, on a aussi vu par exemple le Français Kylian Mbappé (Real Madrid), en mai encore, ou le Belge d'Arsenal Leandro Trossard.
Comment expliquer ce retour en force soudain des manches longues, qui avaient quasiment disparu dans les années 2010?
«Ces dernières saisons, nous avons constaté une demande croissante, tant de la part des professionnels que des supporters, pour le retour des manches longues», explique dans The Athletic Thomas Mace, un responsable du design chez Adidas.
Dans les années 2000 encore, les maillots de football n'étaient pas toujours très confortables: ils étaient lourds et les tissus ne permettaient pas d'évacuer la transpiration. C'était encore pire avec des manches. Raison pour laquelle les marques ont développé des sous-vêtements thermiques (longs), qui ont remplacé les manches longues et ont pratiquement causé la perte de celles-ci.
The Athletic donne cette anecdote révélatrice:
Progrès technologiques et esthétisme
Mais voilà, ces dernières années, les équipementiers ont fait de grands progrès dans la technologie des vêtements sportifs. Au point de rendre les manches longues à nouveau fréquentables. Et même désirables. «Nous souhaitions réinventer le maillot à manches longues en l'orientant vers une performance moderne», révèle Thomas Mace d'Adidas. Il enchaîne:
L'esthétisme, justement, est l'une des raisons – si ce n'est la principale – qui pousse de plus en plus de stars du ballon rond à reporter des manches longues, selon Footy Headlines:
Accessoirement, du tissu supplémentaire, c'est aussi un support publicitaire en plus, où les marques peuvent étaler leur logo. C'est le cas par exemple d'Adidas avec le maillot argentin, dont les trois bandes iconiques – particulièrement larges sur les tuniques de ce Mondial 2026, au passage – se déploient de l'épaule au poignet.
Marque de fabrique, mimétisme et vintage
En plus de la beauté que beaucoup semblent leur trouver, ces chandails à manches longues permettent à leur porteur d'affirmer leur style en se démarquant. De se créer une marque de fabrique. Chez Adidas, Thomas Mace ne dit rien d'autre, dans The Athletic:
Et puis, il y aussi le mimétisme. Si des stars le font et brillent en le faisant, alors je dois le faire aussi. C'est cette envie d'imiter qui a poussé Antoine Griezmann, par exemple, à porter des manches longues toute sa carrière, en grand admirateur de David Beckham qu'il est. «Je joue en manches longues parce que lui le faisait, j’ai aussi pris son numéro 7. Je suis un fan absolu. Sur le terrain, déjà, il avait la classe», expliquait le Français avant l'Euro 2016.
«Pour les clubs et les supporters, c'est aussi une question d'héritage et d'identité», poursuit Mace, le chef designer de la marque aux trois bandes, dans The Athletic.
Le Belge Leandro Trossard a lui aussi craqué à cause de ce petit côté romantique des manches longues: «J'étais ravi de leur retour, et c'est pour ça que j'en porte. J'aime leur coupe et elles ont un petit côté nostalgique», a-t-il détaillé cette saison lors d'une conférence de presse.
Cette mode s'inscrit dans la tendance plus large du goût pour le rétro chez les amoureux de foot: les ventes de maillots vintage cartonnent – sur internet comme lors de festivals/rencontres – et Adidas a par exemple ressorti son vieux logo sur certains maillots de cette Coupe du monde.
Finalement, les manches longues, c'est aussi une bonne excuse pour camoufler un tatouage qu'on regrette...