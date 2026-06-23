L'Argentin De Paul, le Portugais Ronaldo et l'Allemand Havertz (de gauche à droite) portent tous des manches longues au Mondial. image: watson

Ronaldo incarne une nouvelle mode

Le Portugais – qui affronte l'Ouzbékistan ce mardi (19h) au Mondial – porte un maillot aux manches longues. Un vêtement qui fait son retour en force.

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Vous l'avez peut-être remarqué: plusieurs footballeurs jouent avec des maillots à manches longues à la Coupe du monde. Alors même qu'il fait chaud actuellement en Amérique du Nord.

Même si ces joueurs sont minoritaires dans ce Mondial, il s'agit d'une véritable tendance, à en croire le très sérieux média américain The Athletic. Dans un article très fouillé sur le sujet, il affirmait en novembre dernier:

«Les manches longues font leur grand retour cette saison (2025/26)»

Même en plein été, Cristiano Ronaldo privilégie les manches longues. Image: keystone

Le site spécialisé sur les équipements de football, Footy Headlines, appuie:

«Il y a à peine dix ans, rares étaient les joueurs à porter des maillots à manches longues. (...) Aujourd'hui, des centaines de joueurs de haut niveau arborent à nouveau ce type de tenue.»

Parmi eux, plusieurs stars du Mondial: le Portugais Cristiano Ronaldo, l'Argentin Rodrigo De Paul ou encore les Allemands Kai Havertz et Leroy Sané. Durant la saison écoulée, on a aussi vu par exemple le Français Kylian Mbappé (Real Madrid), en mai encore, ou le Belge d'Arsenal Leandro Trossard.

Comment expliquer ce retour en force soudain des manches longues, qui avaient quasiment disparu dans les années 2010?

Kylian Mbappé en mai 2026, avec le maillot (à manches longues) du Real Madrid. Image: keystone

«Ces dernières saisons, nous avons constaté une demande croissante, tant de la part des professionnels que des supporters, pour le retour des manches longues», explique dans The Athletic Thomas Mace, un responsable du design chez Adidas.

Dans les années 2000 encore, les maillots de football n'étaient pas toujours très confortables: ils étaient lourds et les tissus ne permettaient pas d'évacuer la transpiration. C'était encore pire avec des manches. Raison pour laquelle les marques ont développé des sous-vêtements thermiques (longs), qui ont remplacé les manches longues et ont pratiquement causé la perte de celles-ci.

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The Athletic donne cette anecdote révélatrice:

«Doug Bierton (un expert) raconte que certains clubs de Premier League se retrouvaient avec un stock important de maillots à manches longues en fin de saison, les services de préparation physique ayant interdit aux joueurs de les porter.»

Progrès technologiques et esthétisme

Mais voilà, ces dernières années, les équipementiers ont fait de grands progrès dans la technologie des vêtements sportifs. Au point de rendre les manches longues à nouveau fréquentables. Et même désirables. «Nous souhaitions réinventer le maillot à manches longues en l'orientant vers une performance moderne», révèle Thomas Mace d'Adidas. Il enchaîne:

«De nouveaux tissus, une nouvelle coupe et de nouveaux détails le rendent aussi performant que la version à manches courtes, tout en conservant son esthétique intemporelle.»

Kai Havertz a fait son choix vestimentaire. Image: keystone

L'esthétisme, justement, est l'une des raisons – si ce n'est la principale – qui pousse de plus en plus de stars du ballon rond à reporter des manches longues, selon Footy Headlines:

«Un maillot de football à manches longues possède une élégance indéniable. La silhouette est plus harmonieuse. Les éléments du design ont davantage d'espace»

Accessoirement, du tissu supplémentaire, c'est aussi un support publicitaire en plus, où les marques peuvent étaler leur logo. C'est le cas par exemple d'Adidas avec le maillot argentin, dont les trois bandes iconiques – particulièrement larges sur les tuniques de ce Mondial 2026, au passage – se déploient de l'épaule au poignet.

Rodrigo De Paul et ses manches longues, où les trois bandes Adidas sont très visibles. Image: keystone

Marque de fabrique, mimétisme et vintage

En plus de la beauté que beaucoup semblent leur trouver, ces chandails à manches longues permettent à leur porteur d'affirmer leur style en se démarquant. De se créer une marque de fabrique. Chez Adidas, Thomas Mace ne dit rien d'autre, dans The Athletic:

«Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs choisissent les manches longues non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour affirmer leur style et leur personnalité. Cela montre comment les footballeurs d'aujourd'hui s'expriment à travers leurs vêtements, et comment nos produits peuvent y contribuer.»

Et puis, il y aussi le mimétisme. Si des stars le font et brillent en le faisant, alors je dois le faire aussi. C'est cette envie d'imiter qui a poussé Antoine Griezmann, par exemple, à porter des manches longues toute sa carrière, en grand admirateur de David Beckham qu'il est. «Je joue en manches longues parce que lui le faisait, j’ai aussi pris son numéro 7. Je suis un fan absolu. Sur le terrain, déjà, il avait la classe», expliquait le Français avant l'Euro 2016.

Antoine Griezmann, dans sa tenue de travail habituelle. Image: keystone

«Pour les clubs et les supporters, c'est aussi une question d'héritage et d'identité», poursuit Mace, le chef designer de la marque aux trois bandes, dans The Athletic.

«Le maillot à manches longues fait le lien entre ces deux univers – fonctionnalité et culture – et c'était donc le moment idéal pour le remettre au goût du jour»

Le Belge Leandro Trossard a lui aussi craqué à cause de ce petit côté romantique des manches longues: «J'étais ravi de leur retour, et c'est pour ça que j'en porte. J'aime leur coupe et elles ont un petit côté nostalgique», a-t-il détaillé cette saison lors d'une conférence de presse.

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Cette mode s'inscrit dans la tendance plus large du goût pour le rétro chez les amoureux de foot: les ventes de maillots vintage cartonnent – sur internet comme lors de festivals/rencontres – et Adidas a par exemple ressorti son vieux logo sur certains maillots de cette Coupe du monde.

Finalement, les manches longues, c'est aussi une bonne excuse pour camoufler un tatouage qu'on regrette...

