beau temps29°
DE | FR
burger
Sport
Japon

Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka

Granit Xhaka (à gauche) connaît Takahiro Yamamoto de son passage à Arsenal. Le physio y travaille toujours, en plus de son engagement avec la Nati.
Yamamoto accompagne les Helvètes au Mondial.Keystone

Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka

Un physio japonais fait partie intégrante du staff de la Nati depuis 2022. Son nom: Takahiro Yamamoto, un pionnier du football nippon en Europe, recommandé par le capitaine en personne.
23.06.2026, 11:5323.06.2026, 11:53

Né en 1968 à Tokyo, «Taka» Yamamoto n'était pourtant pas vraiment destiné à vivre une Coupe du monde. Son rêve de gosse: devenir joueur professionnel de baseball, dans ce pays fou de «yakyu». «Malheureusement, ça n'a pas fonctionné», se marre le quinquagénaire, que Keystone-ATS a pu rencontrer dans les jardins du Fairmont Grand del Mar, le luxueux camp de base de l'équipe de Suisse à San Diego.

Il a tout de même fait du sport dans sa carrière, après ses études de préparateur physique et d'acupuncture à Tokyo. A la fin des années 1990, il travaille pour le Shonan Bellmare, une formation de J.League, la première division japonaise. Dans ce club basé à Hiratsuka, entre le mont Fuji et la capitale, il rencontre quelqu'un qui va bouleverser sa vie: Hidetoshi Nakata.

Humeur
Pour une fois, on veut bien que la Suisse ne gagne pas

Le monde du football avait fait la connaissance du milieu de terrain aux Jeux olympiques de 1996, où le Japon avait réussi l'exploit de battre le Brésil. Deux ans plus tard, Nakata signe un contrat avec Pérouse, en Serie A, et devient le deuxième Japonais à s'imposer dans un grand championnat européen après Kazuyoshi Miura. «C'est à ce moment-là que Nakata m'a appelé, mais je ne pouvais pas le rejoindre tout de suite», se remémore Takahiro Yamamoto. Le jeune trentenaire débarque finalement en Italie en février 2000, alors que Nakata vient de signer à l'AS Rome. Il devient l'entraîneur personnel du numéro 10, qui fut nommé trois fois parmi les 50 candidats au Ballon d'or à cette époque (1998, 1999 et 2001).

Les clubs du calcio se succèdent: après Rome, c'est Parme, puis Bologne et la Fiorentina, avant un ultime prêt en Angleterre, à Bolton. Et Yamamoto suit son employeur sans discuter. «Ce n'était pas moi qui décidais, j'allais où il allait», s'amuse-t-il deux décennies plus tard, un franc sourire dominant son bouc grisonnant.

Japan&#039;s Hidetoshi Nakata (7), right, and Turkey&#039;s Hakan Unsal (20), left, battle for the control during the 2002 World Cup second round match in Miyagi, Japan, Tuesday, June 18, 2002. (AP Ph ...
Nakata face à la Turquie en 2002.Image: AP

Mais en 2006, Hidetoshi Nakata, alors superstar du football nippon, range ses crampons à seulement 29 ans. Son dernier match: une défaite face au Brésil synonyme d'élimination au Mondial 2006. Il ne supporte plus la pression liée à son statut et préfère prendre sa retraite avant son déclin.

On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati

Takahiro Yamamoto se retrouve seul, mais il a entre-temps acquis un nouveau statut. «A Parme, un physio avait eu un accident de voiture et le club m'avait demandé de le remplacer», raconte-t-il. En plus de Nakata, il s'occupe donc aussi de ses coéquipiers, et fait le choix de rester à Bolton après le retrait de son compatriote.

La vie est toutefois rude dans le nord de l'Angleterre pour cet amoureux du soleil. «Passer de Florence à Manchester, ça fait un choc», glisse-t-il. Il retourne donc en Toscane, où il fait face à des galères administratives. «Après un an et demi, je suis finalement parti.»

Mbappé gronde les jardiniers en plein Mondial

«Taka» pense alors rentrer pour de bon au Pays du Soleil-Levant, retrouver sa famille et ses amis à Tokyo. Mais alors qu'il fait ses valises, il reçoit un appel du staff italien de West Ham, qui le convainc de retourner en Angleterre, à Londres. Il y rencontre son épouse, une Japonaise, avec laquelle il a deux fils aujourd'hui ados, plutôt branchés foot que baseball.

Un nouvel obstacle se dresse sur la route de la Nati au Mondial

L'expatrié travaille six ans chez les Hammers avant d'être embauché par Arsenal en 2015. C'est chez les Gunners qu'il fait la connaissance de Granit Xhaka. Une relation de confiance se noue entre les deux hommes.

«Granit est très fort, surtout au niveau du tronc. C'est une machine. Il enchaînait les matches de 90 minutes sans se blesser. Mais quand il ressentait une petite douleur, c'est moi qu'il venait voir»

Alors, quand l'équipe de Suisse renouvelle une partie de son staff en 2022, Xhaka n'hésite pas à recommander Yamamoto. L'intéressé à l'habitude de cumuler les jobs: il a déjà travaillé pour le Pays de Galles, l'Italie (avec laquelle il participe au Mondial 2014) et l'Angleterre. «J'ai toujours beaucoup de plaisir avec l'équipe de Suisse. C'est l'occasion de voir d'autres visages, de quitter le quotidien du club. C'est vraiment rafraîchissant», énumère le natif du Kanto.

Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial

Avec la sélection, son travail est davantage axé sur la récupération que sur la rééducation. Sa journée se compose de cinq à six «shifts» que les joueurs peuvent réserver pour profiter de ses soins, en plus de sa présence lors de l'entraînement collectif quotidien.

Ses talents d'acupuncteur sont particulièrement appréciés. Les Suisses sont plutôt ouverts aux aiguilles. «En Angleterre beaucoup moins et les Italiens pas du tout», rigole «Taka».

Le Londonien d'adoption suit évidemment les résultats de la sélection japonaise, mais ne poursuit pas le rêve d'en faire partie. «Ils ont déjà un excellent staff. Et il y a eu un changement de génération ces dernières années. Je connais moins les jeunes joueurs», explique-t-il.

Et lorsqu'on lui demande ce que ça lui fait de porter les couleurs d'un pays qui n'est pas le sien, «Taka» Yamamoto n'hésite pas un instant et pose l'index sur sa poitrine. «Pour moi, ce n'est pas un problème. Mon coeur est toujours au même endroit.» (jcz/ats)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir
1
Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir
de Margaux Habert
Il milite pour que son club recrute la nouvelle star de la Nati
1
Il milite pour que son club recrute la nouvelle star de la Nati
Les pauses fraîcheurs changent-elles vraiment le cours des matchs?
Les pauses fraîcheurs changent-elles vraiment le cours des matchs?
de Lucien Willemin, San Diego
«Mille excuses»: la RTS a envoyé la pub au pire moment
«Mille excuses»: la RTS a envoyé la pub au pire moment
Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial
Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial
Le drapeau saoudien a un traitement différent des autres au Mondial
Le drapeau saoudien a un traitement différent des autres au Mondial
de Yoann Graber
Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa
3
Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa
de Coralie Febvre
Le coach de l’Allemagne pousse un coup de gueule contre la Fifa
Le coach de l’Allemagne pousse un coup de gueule contre la Fifa
de William Laing
Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets
Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets
de Yoann Graber
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
de Yoann Graber
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
de Margaux Habert
Xhaka explique sa célébration polémique
Xhaka explique sa célébration polémique
de Yoann Graber
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
de Yoann Graber
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
de Etienne Wuillemin
Un cadre de la Nati sur le départ?
Un cadre de la Nati sur le départ?
de sebastian wendel, los angeles
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
de Margaux Habert
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
1
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
de Margaux Habert
Cristiano Ronaldo a touché le fond
Cristiano Ronaldo a touché le fond
de Timo Rizzi
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
de Philipp Reich, Jelle Schutter
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
de Nikolai Stübner
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 19
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / francisco guasco
partager sur Facebookpartager sur X
Les norvégiens s'incrustent à un cours de yoga à Times Square
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a suivi les traces du joueur le plus détesté de France
Emiliano Martinez est le joueur en activité le plus détesté des Français. Nous sommes allés sur ses terres, où il est perçu d'une tout autre manière. Reportage.
Ses provocations après la finale du Mondial 2022 ont fait de lui l'Argentin le plus détesté en France. Mais, dans son pays, les témoins de sa jeunesse se souviennent du gardien Emiliano «Dibu» Martinez comme d'un garçon optimiste et déterminé, un leader né, un équipier modèle.
L’article