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Mondial 2026: ce choix de Murat Yakin interroge

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 24: Murat Yakin, Head Coach of Switzerland, looks on during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Canada at BC Place Vancouver on June 24, 20 ...
Murat Yakin se passe de Noah Okafor.Image: getty

Ce choix de Murat Yakin interroge

Trois matchs de Coupe du monde, zéro minute pour Noah Okafor. Le sélectionneur semble encore vouloir s’en passer, malgré sa bonne forme actuelle.
25.06.2026, 05:3325.06.2026, 05:33
Romuald Cachod

Murat Yakin a encore eu raison. Après son coaching gagnant contre la Bosnie-Herzégovine, lorsqu’il avait fait entrer les éléments décisifs Johan Manzambi et Ruben Vargas, il les a cette fois titularisés contre le Canada mercredi soir, et les deux ont encore marqué pour offrir la victoire 2-1 à la Suisse.

Cependant, le but de Vargas, presque un penalty tant il était seul au deuxième poteau, ne doit pas faire oublier son match décevant et sa première mi-temps relativement mauvaise.

La Nati bat le Canada et termine première de son groupe

A la place, il aurait été intéressant de voir Noah Okafor sur la pelouse, et ce, dès le coup d’envoi de la partie, la qualification de la Suisse pour les 16es de finale étant quasiment actée. Ou au retour des vestiaires, Ruben Vargas n’ayant pas convaincu lors du premier acte. Mais Yakin en a décidé autrement, et le but de l'attaquant de Séville lui a donné raison.

Cette gestion de Noah Okafor suscite toutefois des interrogations. Le joueur de Leeds n’a pas encore été utilisé dans cette Coupe du monde, au contraire des invités surprises Cédric Itten, doublure de Breel Embolo, et Christian Fassnacht, entré en fin de rencontre contre le Canada pour préserver le score avec son profil travailleur. Finalement, en 2026, Okafor s'est contenté de onze minutes en sélection, glanées début juin lors du match amical contre l’Australie.

La situation n’est bien sûr pas nouvelle. Cela fait longtemps que le sélectionneur national ne compte plus véritablement sur son poulain. D’une part parce que le Bâlois n’a pas toujours convaincu en équipe de Suisse, d’autre part en raison de tensions apparues entre les deux hommes lors de l’Euro 2024, Yakin lui reprochant notamment son attitude au sein du groupe. Les mises à l’écart qui ont suivi ont entraîné des déclarations froides dans la presse.

Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points

Cependant, la hache de guerre semble aujourd’hui enterrée, en témoigne la convocation de l’ancien pensionnaire de l’AC Milan pour cette Coupe du monde. En conférence de presse cette semaine, Murat Yakin avait même laissé entendre qu’Okafor, capable de faire des différences, pourrait enfin obtenir ses premières minutes mercredi. Mais il n’en a rien été.

Au final, l’absence de l'ailier gauche contre le Canada n’a jamais été aussi regrettable. D’abord parce que le contexte de ce match permettait de le relancer et que Ruben Vargas n’a pas été convaincant. Ensuite parce qu’il existait un espoir de le voir entrer, et que finalement presque tous les attaquants de la sélection sauf lui ont eu droit à du temps de jeu. Et surtout parce qu’il a réalisé une excellente deuxième partie de saison en club. Depuis février 2026, Noah Okafor a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en Premier League et FA Cup avec Leeds, des apports dont la Suisse ne peut se passer.

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