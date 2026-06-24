La Fifa veut changer le tirage au sort avant les séances de tirs au but. image: watson

La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial

L'instance du foot mondial veut modifier le tirage au sort avant les séances fatidiques. Le temps presse avant les 16es de finale de la Coupe du monde.

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La Fifa envisage apparemment de modifier une règle en urgence pendant cette Coupe du monde. Comme le rapporte notamment The Athletic, un seul tirage au sort effectué par l’arbitre pourrait désormais avoir lieu avant une séance de tirs au but. Les gardiens des lois du jeu de l’International Football Association Board (IFAB) doivent encore approuver ce projet.

L’instance mondiale espère que cette proposition sera adoptée avant le début des seizièmes de finale, dimanche prochain. En cas d’accord de l’IFAB, l’équipe qui remporte cet unique tirage au sort choisira soit de tirer le premier penalty, soit le but dans lequel la séance se déroulera.

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Actuellement, l’arbitre doit procéder à deux tirages au sort: un premier pour déterminer quelle équipe frappe en premier, et un second pour choisir le but utilisé pour la séance. Lors de la dernière finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a remporté les deux tirages au sort et a ainsi bénéficié d'un double avantage face à Arsenal. La suite? Les Parisiens ont remporté cette séance de tirs au but, et donc le sacre.

(t-online/yog)