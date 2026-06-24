Granit Xhaka (à droite) et Manuel Akanji se distinguent sur le plan statistique. Image: KEYSTONE

Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points

Les deux piliers de l'équipe de Suisse dominent chacun une statistique précise à la Coupe du monde.

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Comme à chaque Coupe du monde, les performances de tous les joueurs sont analysées et passées au crible par différents instituts, lesquels établissent ensuite des classements statistiques, dont certains sont dominés par des joueurs de la sélection suisse.

C'est le cas du classement des passes sous pression présenté par Gradient Sports après les 32 premiers matchs du Mondial.

Le statisticien a attribué une note de -2 à +2 pour chaque passe effectuée par les joueurs de la Coupe du monde lorsqu’ils subissaient une pression défensive directe ou indirecte, la note 0 correspondant à celle attendue. Il a ensuite additionné ou soustrait les scores pour chaque joueur, puis normalisé le résultat afin d’obtenir un indice de 0 à 100.

Et à ce petit jeu, Granit Xhaka s’est retrouvé en tête du classement avec un score de 91,8, devant l'ancien Ballon d'Or Rodri (90,8) et son coéquipier Manuel Akanji (88,2).

En parlant de Manuel Akanji, le Zurichois figure lui aussi en tête d’un classement établi par Gradient Sports: celui des passes, pas uniquement sous pression.

L'institut a mesuré sur le même principe que la statistique précédente toutes les transmissions de balle depuis le début de la Coupe du monde jusqu’aux matchs du 21 juin, attribuant à Akanji la note de 88,8 devant Jonathan Tah (86,1), Leandro Trossard (84,1) et Granit Xhaka (83,7), encore.

La qualité des passes des deux cadres de la Nati était déjà reconnue. Ces chiffres ne font que confirmer leur niveau dans ce registre.