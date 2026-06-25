Pendant le match contre le Canada, Murat Yakin a dû troquer son t-shirt blanc contre le noir. Image: imago/watson

Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match

Les arbitres ont demandé au coach de la Nati de remplacer son t-shirt blanc, juste avant le coup d'envoi du duel contre le Canada. Il y a une raison précise.

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C’était une nouvelle mission pour le responsable matériel de la Nati, Roger Kaspar: le sélectionneur, Murat Yakin, a soudainement eu besoin d’un nouveau t-shirt juste avant le coup d'envoi contre le Canada, mercredi. En cause: une remarque du quatrième arbitre, comme l’a raconté le coach au micro de la chaîne publique alémanique SRF après la victoire 2-1.

Mais quel était le problème? Le technicien de 51 ans se trouvait sur le bord du terrain avec un haut blanc et, comme le Canada évoluait également en blanc, cela aurait pu provoquer une confusion pour les arbitres assistants. Par exemple au moment de juger une éventuelle position de hors-jeu.

Murat Yakin a vécu l'hymne national encore avec son t-shirt blanc. Image: KEYSTONE

Le sélectionneur a ensuite coaché avec son t-shirt noir. Image: keystone

Heureusement, Roger Kaspar est paré à toutes les éventualités: il a immédiatement réagi et a apporté à Murat Yakin le même t-shirt, mais en noir. Sous le soleil canadien de l’après-midi, ce n’était sans doute pas l’option la plus agréable, mais le coach de la Nati n’est pas du genre à s’opposer à une demande du corps arbitral.

Il n’existe certes pas de règles précises concernant la tenue vestimentaire des entraîneurs, mais il est préférable qu’elle ne ressemble pas à celle d’une des deux équipes. «Il est déjà arrivé qu’un entraîneur soit confondu avec un joueur», a rappelé Yakin.

En parlant du coach de la Nati👇 Ce choix de Murat Yakin interroge

L’ancien défenseur central, qui a notamment évolué en Bundesliga allemande et porté à 49 reprises le maillot de la Suisse, a ensuite plaisanté: «Mais je serais encore prêt si on me faisait une passe.» (nih/yog)