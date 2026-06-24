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Coupe du monde 2026: Thomas Partey snobé par Djed Spence

Le Ghanéen Thomas Partey a été sifflé par les fans anglais, ce mardi au Mondial, et snobé par un adversaire.
Le Ghanéen Thomas Partey a été sifflé par les fans anglais, ce mardi au Mondial, et snobé par un adversaire.Image: imago

Cette scène cachée d'Angleterre-Ghana fait polémique

L'Anglais Djed Spence a été le seul à refuser de serrer la main du Ghanéen Thomas Partey, accusé de viols et d'agression sexuelle. Son geste crée un vif débat.
24.06.2026, 07:5424.06.2026, 07:54

Une scène survenue avant le match entre l’Angleterre et le Ghana (0-0), ce mardi au Mondial, fait les gros titres outre-Manche: le latéral gauche Djed Spence, titulaire pour la première fois lors d’une Coupe du monde, a refusé de serrer la main de son adversaire Thomas Partey.

La séquence n’a certes pas été montrée lors de la retransmission télévisée, mais des vidéos abondamment diffusées sur les réseaux sociaux montrent clairement que Spence n’a pas tendu la main à Partey, contrairement à ce qu’il a fait avec tous les autres joueurs ghanéens. Partey a semblé surpris et s’est brièvement retourné avant de serrer la main des autres Anglais. Le joueur de Tottenham, âgé de 25 ans, a été le seul à refuser de saluer le milieu de terrain des Black Stars.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Sur le réseau social X, le débat est enflammé entre ceux qui applaudissent le geste de Spence et ceux qui le condamnent. «Il n'a pas voulu serrer la main d'un homme accusé de viol? Ça fait de lui quelqu'un de bien, en fait», défend une internaute. Au contraire, un autre s'offusque que l'Anglais ait ainsi bafoué le principe légal de présomption d'innocence:

«Djed Spence a pensé que snober Partey le ferait paraître dur. Il a juste eu l’air amer, mesquin et totalement sans classe. Comportement embarrassant de la part d’un footballeur professionnel. Qu’est-il arrivé au principe "innocent jusqu’à preuve du contraire?"»

Thomas Partey devra comparaître l’année prochaine devant un tribunal britannique après avoir été inculpé à la suite d’accusations portées par quatre femmes, pour sept faits de viol et un fait d’agression sexuelle. Les faits présumés auraient été commis entre 2020 et 2022. Le joueur de 33 ans rejette toutes les accusations et son avocat souligne qu’il se réjouit d’avoir l’occasion de pouvoir laver le nom de Partey.

Mardi, les supporters anglais ont sifflé le Ghanéen, qui a évolué à Arsenal entre 2020 et 2025 avant de rejoindre gratuitement Villarreal, aussi bien avant la rencontre que pendant le match à chacun de ses ballons touchés. Après la partie, qui s’est terminée sur un match nul 0-0, Partey a été interrogé sur son interaction avec Spence. Il n’a pas semblé apprécier la question et n’a pas souhaité faire de commentaire.

Pour le numéro 5 des Black Stars, il s’agissait de sa première apparition lors de cette Coupe du monde. Il n’avait pas pu participer au match d’ouverture contre le Panama, car le Canada lui avait refusé un visa en raison de la procédure judiciaire en cours. Les Etats-Unis l’ont toutefois autorisé à entrer sur leur territoire.

Dans un communiqué, les services douaniers américains ont expliqué être au courant de l’affaire judiciaire et ont précisé:

«Comme il n’a toutefois pas été condamné pour une infraction à ce stade, un visa lui a été délivré»

Le compte rendu du match👇

L'Angleterre frustrée et muette contre le Ghana

Thomas Partey pourra donc également être présent sur le terrain lors du dernier match de groupe face à la Croatie, ce samedi. Celui-ci aura lieu à Philadelphie. Un point supplémentaire garantirait au Ghana au minimum la deuxième place et une qualification pour la suite de la compétition.

En terminant deuxièmes, les Black Stars devraient cependant rejouer au Canada, à Toronto, en seizièmes de finale. Les complications liées à l'«affaire Partey» pourraient donc continuer à accompagner le Ghana pendant ce Mondial.

(nih/yog)

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