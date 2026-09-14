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Cette pique de Shaqiri ne va pas plaire à Lichtsteiner

KEYPIX - Xherdan Shaqiri (FCB) jubelt nach seinem Tor zum 4:0 im Fussball Meisterschaftsspiel der Regular Season der Swiss Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Thun im Stadion St. Jakob- ...
Xherdan Shaqiri a livré un grand match dimanche à Lucerne.image: Keystone

Cette pique de Shaqiri ne va pas plaire à Lichtsteiner

Auteur d’un grand match dimanche après ses difficultés sous les ordres de Lichtsteiner, Shaqiri n’a pas ouvertement critiqué son ancien coach, mais s’est tout de même permis une petite pique.
14.09.2026, 05:2914.09.2026, 05:29

La statistique est impressionnante: en 23 apparitions sous les ordres de Stephan Lichtsteiner, Xherdan Shaqiri n’a inscrit que trois buts. C’est peu.

Et voilà qu'en un match avec l'entraîneur intérimaire Luigi Nocentini, il marque deux buts, délivre une passe décisive et permet à son équipe de s'imposer 4-2. Dimanche, à Lucerne, Shaqiri a semblé libéré.

A Bâle, la cohabitation entre la grande star du club et son ancien coéquipier en sélection n’aurait pas toujours été simple, selon plusieurs sources. Shaqiri n’a jamais rien reproché publiquement à Lichtsteiner. Mais il ne lui a pas non plus apporté son soutien. Dernièrement, il était cantonné au rôle de remplaçant.

Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle
Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle

Luigi Nocentini a fait un autre choix. Dimanche, il a titularisé «XS», qui lui a immédiatement rendu cette confiance. De quoi laisser penser que Lichtsteiner et Shaqiri ne s’entendaient tout simplement pas, et que cette relation compliquée déteignait sur les performances du meneur de jeu de 34 ans.

Xherdan Shaqiri n’a cependant pas cherché à régler ses comptes avec Lichtsteiner, dimanche après la victoire des Rhénans à Lucerne. Au micro de Blue Sport, il s’est contenté de déclarer, tel un véritable professionnel: «Ce n’est pas toujours la faute de l’entraîneur, même si, au final, c’est lui qui doit assumer». Avant d’ajouter: «Tout n’a pas toujours été parfait. Mais, à la fin, nous sommes nous aussi (réd: les joueurs) responsables et nos performances lors des deux derniers matchs à domicile n’ont pas été assez bonnes».

Shaqiri s’est gardé de toute critique envers Lichtsteiner, mais il s’est tout de même permis une petite pique indirecte, lâchant:

«J’ai déjà remarqué à l’entraînement en milieu de semaine que beaucoup de joueurs jouaient plus librement et n’étaient pas aussi crispés»
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle

Selon lui, les jeunes footballeurs ne devraient pas avoir à trop réfléchir et devraient simplement prendre du plaisir sur le terrain. Une vision que ne partageait visiblement pas Lichtsteiner qui, à son arrivée à Bâle, avait annoncé que chacun de ses joueurs recevrait de sa part des consignes très claires.

Shaqiri ne sera pas mécontent s’il bénéficie de plus de liberté et reçoit davantage de confiance sous les ordres du nouvel entraîneur du FC Bâle. Valentin Stocker, directeur sportif du club rhénan, a annoncé vouloir trouver un successeur à Lichtsteiner avant la trêve internationale, qui débutera dans une semaine.

(nih/roc)

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