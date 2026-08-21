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Ronaldinho signe à Ravenne pour marquer son 300e but

epaselect epa13181810 Ronaldo de Assis Moreira &#039;Ronaldinho&#039; (C) during Ravenna FC team&#039;s presentation for the 2026/27 season in Ravenna, Italy, 20 August 2026. The 46-year-old former Br ...
Ronaldinho (46 ans) a été officiellement présenté à Ravenne, ce jeudi. Image: keystone

Ronaldinho revient à 46 ans pour un ultime défi

Le footballeur brésilien a signé à Ravenne, en troisième division italienne, où il s'apprête à rejouer onze ans après son dernier match. Il a un objectif très précis.
21.08.2026, 11:4621.08.2026, 11:46

Ronaldinho va tenter à 46 ans de marquer «un 300e but» avec Ravenne. L'ambitieux club de 3e division italienne orchestre son inattendu retour sur les terrains, a expliqué le Brésilien jeudi.

«Je suis très heureux d'être ici auprès d'amis, nous avons une équipe pour faire quelque chose de bien», a déclaré le Ballon d'or 2005 en marge de sa présentation officielle sur une plage de Ravenne, lors d'un point de presse réservé à quelques médias choisis par le club et l'entourage du joueur.

epa13181791 Ronaldo de Assis Moreira &#039;Ronaldinho&#039; (L) and and Ravenna Calcio&#039;s head coach Andrea Mandolini during Ravenna FC team&#039;s presentation for the 2026/27 season in Ravenna, ...
Ronaldinho avec le coach de Ravenne Andrea Mandolini, jeudi lors de la présentation de l'équipe. Image: keystone

«Si vous me verrez jouer? Je ne sais pas, seul l'entraîneur le sait. Retrouver l'Italie, c'est beau, je suis ici pour aider mes coéquipiers à gagner», a poursuivi Ronaldinho, arrivé sur la côte Adriatique en jet privé à la mi-journée, selon des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport.

L'ancien joueur du Paris SG (2001-03), du FC Barcelone (2003-08) ou de l'AC Milan (2008-11) a ajouté:

«Comme vous le voyez, je suis en forme, je me sens bien (...). Si je pouvais marquer mon 300e but, cela serait encore plus beau.»
FC Barcelona&#039;s Ronaldinho (R) receives the Champions League trophy from his team-mate Carles Puyol (L) after the UEFA Champions League soccer final against Arsenal FC at the Stade de France in St ...
Ronaldinho a remporté une Ligue des champions, en 2006 avec Barcelone. Image: keystone

Une implication financière dans le club

Ronaldinho, sacré champion du monde avec le Brésil en 2002 et sélectionné à 97 reprises (33 buts) sous le maillot de la Seleçao, a disputé son dernier match officiel en septembre 2015 avec le club brésilien de Fluminense.

Son retour avait été annoncé en juin dernier en marge de la Coupe du monde, à Miami, par Ignazio Cipriani, homme d'affaires italo-américain et propriétaire du club depuis 2024.

Le sponsor maillot de l’Ajax moqué lors du match contre Sion
Le sponsor maillot de l’Ajax moqué lors du match contre Sion

«Son objectif est romantique: essayer de marquer son dernier but. Son implication n'est pas un geste de façade ou un coup marketing pour faire parler de nous», s'est-il défendu, avant de reconnaître que le Brésilien allait entrer au capital du club et ne jouerait pas contre la Reggiana lundi en ouverture de la saison de Serie C.

(ats/yog)

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