Ronaldinho (46 ans) a été officiellement présenté à Ravenne, ce jeudi. Image: keystone

Ronaldinho revient à 46 ans pour un ultime défi

Le footballeur brésilien a signé à Ravenne, en troisième division italienne, où il s'apprête à rejouer onze ans après son dernier match. Il a un objectif très précis.

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Ronaldinho va tenter à 46 ans de marquer «un 300e but» avec Ravenne. L'ambitieux club de 3e division italienne orchestre son inattendu retour sur les terrains, a expliqué le Brésilien jeudi.

«Je suis très heureux d'être ici auprès d'amis, nous avons une équipe pour faire quelque chose de bien», a déclaré le Ballon d'or 2005 en marge de sa présentation officielle sur une plage de Ravenne, lors d'un point de presse réservé à quelques médias choisis par le club et l'entourage du joueur.

Ronaldinho avec le coach de Ravenne Andrea Mandolini, jeudi lors de la présentation de l'équipe. Image: keystone

«Si vous me verrez jouer? Je ne sais pas, seul l'entraîneur le sait. Retrouver l'Italie, c'est beau, je suis ici pour aider mes coéquipiers à gagner», a poursuivi Ronaldinho, arrivé sur la côte Adriatique en jet privé à la mi-journée, selon des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport.

L'ancien joueur du Paris SG (2001-03), du FC Barcelone (2003-08) ou de l'AC Milan (2008-11) a ajouté:

«Comme vous le voyez, je suis en forme, je me sens bien (...). Si je pouvais marquer mon 300e but, cela serait encore plus beau.»

Ronaldinho a remporté une Ligue des champions, en 2006 avec Barcelone. Image: keystone

Une implication financière dans le club

Ronaldinho, sacré champion du monde avec le Brésil en 2002 et sélectionné à 97 reprises (33 buts) sous le maillot de la Seleçao, a disputé son dernier match officiel en septembre 2015 avec le club brésilien de Fluminense.

Son retour avait été annoncé en juin dernier en marge de la Coupe du monde, à Miami, par Ignazio Cipriani, homme d'affaires italo-américain et propriétaire du club depuis 2024.

«Son objectif est romantique: essayer de marquer son dernier but. Son implication n'est pas un geste de façade ou un coup marketing pour faire parler de nous», s'est-il défendu, avant de reconnaître que le Brésilien allait entrer au capital du club et ne jouerait pas contre la Reggiana lundi en ouverture de la saison de Serie C.

(ats/yog)