La marque Ziggo trône sur les maillots de l'Ajax Amsterdam. Image: www.imago-images.de

Le sponsor maillot de l’Ajax moqué lors du match contre Sion

Ziggo est non seulement le partenaire principal de l’Ajax, mais aussi le diffuseur officiel des compétitions européennes aux Pays-Bas. Il n’a pourtant pas pu retransmettre le match du club qu’il sponsorise, jeudi en Conference League contre Sion. Une situation cocasse, dont les supporters se sont rapidement emparés.

Plus de «Sport»

Sponsor maillot de l’Ajax Amsterdam, Ziggo est la «home of football» des Néerlandais. Le diffuseur a été le seul aux Pays-Bas à s’offrir les droits de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence pour la période 2024-2027, et s’assure de retransmettre en clair tous les matchs européens des formations bataves.

Pourtant, jeudi soir, il n’y avait pas trace de la rencontre Sion-Ajax sur les différentes antennes de Ziggo Sport. La première chaîne se contentait d’une rediffusion de la finale de la Ligue des champions 1995, remportée 1-0 par les Ajacides face à l’AC Milan.

L’explication tient au fait que le grand package européen commercialisé par l’UEFA ne comprend pas les matchs de qualification de la Conference League. Dès lors, le FC Sion, en tant qu’équipe évoluant à domicile, détenait les droits de la rencontre, qu’il a vendus au plus offrant, à savoir la plateforme néerlandaise de streaming KIJK.

Cette dernière proposait la partie en «pay-per-view» à 4,99 euros, une formule qui a irrité les supporters de l’Ajax n’ayant pu se déplacer à Tourbillon, ainsi que les amateurs bataves de ballon rond. D’autant que, selon certains rapports, KIJK a rencontré des problèmes techniques, privant de nombreux utilisateurs d'une partie du match.

Mais les discussions parmi les fans ont aussi et surtout porté sur Ziggo qui, en tant que «home of football» et partenaire principal de l’Ajax, n’a pas su s’assurer la diffusion de ce qui pourrait être le dernier déplacement européen cette saison de l’équipe qu’il sponsorise.

Le diffuseur est ainsi devenu la risée des supporters, qui s’en sont donné à cœur joie. «Tu fais un beau sponsor, dis donc», a lancé un internaute, pendant qu’un autre jugeait la situation totalement absurde.

Un troisième supporter y est lui aussi allé de son commentaire moqueur. «Haha, quand tu te présentes comme la plus grande chaîne au service des supporters, devoir t’excuser parce que tu ne diffuses pas ton propre club. Parce que tu trouves cela trop cher.»

Ziggo a assuré dans un communiqué qu’il diffusera gratuitement le match retour entre l’Ajax et Sion, jeudi prochain à la Johan Cruijff Arena, et confirmé à Ajax Life qu’il avait bien tenté de faire de même pour la rencontre aller, en vain.

Une rencontre que le FC Sion a finalement perdue 4-2, et qui rend désormais bien plus difficile la quête d’un automne européen pour les Sédunois.