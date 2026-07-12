Pape Thiaw n'est plus le sélectionneur du Sénégal. image: Keystone

Le Sénégal vire son coach

Les Lions de la Teranga, battus en 16e de finale du Mondial par la Belgique, ont limogé leur sélectionneur Pape Thiaw. L'ex-Lausannois paie un tournoi décevant.

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En poste depuis fin 2024, Pape Thiaw a été démis de ses fonctions de sélectionneur du Sénégal, éliminé en 16e de finale du Mondial 2026, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Elle a écrit dans un communiqué:

«A l'issue de la réunion du Comité exécutif (de la FSF), il a été décidé d'engager une procédure de cessation de fonction du sélectionneur national Pape Thiaw, ainsi que de l'ensemble du staff technique.»

La FSF a ajouté que le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, tiendra lundi une conférence de presse pour préciser les «motivations de cette décision» et «évoquer l'avenir».

Les Sénégalais ont vécu une grosse désillusion en 16e de finale du Mondial contre la Belgique. Image: keystone

Thiaw, 45 ans (ancien attaquant du Lausanne-Sport et Delémont), paie une Coupe de monde décevante, où les Lions de la Teranga se sont inclinés à deux reprises en phase de groupes, contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), avant une victoire (5-0) face à l'Irak, réduit rapidement à dix. Les Sénégalais ont ensuite été éliminés par la Belgique en 16e de finale, battus 3-2 après prolongation, après avoir mené 2-0 jusqu'à la 86e minute.

Le Sénégal s'était arrêté en huitièmes de finale lors de la précédente édition au Qatar et participait en Amérique à son quatrième Mondial.

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Sous la direction de Thiaw, le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations en janvier dernier avant d'être dépossédé de sa couronne continentale sur tapis vert au profit du Maroc, à l'issue d'une rencontre chaotique.

(ats/yog)