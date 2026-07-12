Le Sénégal vire son coach
En poste depuis fin 2024, Pape Thiaw a été démis de ses fonctions de sélectionneur du Sénégal, éliminé en 16e de finale du Mondial 2026, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).
Elle a écrit dans un communiqué:
La FSF a ajouté que le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, tiendra lundi une conférence de presse pour préciser les «motivations de cette décision» et «évoquer l'avenir».
Thiaw, 45 ans (ancien attaquant du Lausanne-Sport et Delémont), paie une Coupe de monde décevante, où les Lions de la Teranga se sont inclinés à deux reprises en phase de groupes, contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), avant une victoire (5-0) face à l'Irak, réduit rapidement à dix. Les Sénégalais ont ensuite été éliminés par la Belgique en 16e de finale, battus 3-2 après prolongation, après avoir mené 2-0 jusqu'à la 86e minute.
Le Sénégal s'était arrêté en huitièmes de finale lors de la précédente édition au Qatar et participait en Amérique à son quatrième Mondial.
Sous la direction de Thiaw, le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations en janvier dernier avant d'être dépossédé de sa couronne continentale sur tapis vert au profit du Maroc, à l'issue d'une rencontre chaotique.
(ats/yog)