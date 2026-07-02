beau temps20°
DE | FR
burger
Sport
Football

Coupe du monde 2026: Pape Gueye dézingue le staff du Sénégal

Pape Gueye s'est exprimé très franchement dans sa story Instagram.
Pape Gueye s'est exprimé très franchement dans sa story Instagram. image: getty/instagram

Un joueur sénégalais dézingue son coach sur les réseaux sociaux

Frustré après la cruelle défaite du Sénégal contre la Belgique au Mondial, Pape Gueye a annoncé sur Instagram son retrait de la sélection. Avec un énorme tacle au staff.
02.07.2026, 11:0302.07.2026, 11:03

La frustration est immense pour le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye. Après l'amère défaite contre la Belgique en 16e de finale du Mondial (3-2 après prolongation), ce jeudi, il a annoncé son retrait de la sélection nationale. Du moins aussi longtemps que le staff technique actuel – y compris donc le sélectionneur Pape Thiaw – restera en place.

Le milieu de terrain (27 ans) l'a fait savoir dans une story publiée sur son compte Instagram, ce jeudi matin. Il a écrit:

«Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination... Mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection.»

La story en question

La story Instagram de Pape Gueye.
La story Instagram de Pape Gueye.Image: Instagram

Une manière très franche et transparente de faire passer un message, qui tranche avec la communication de plus en plus lisse et «langue de bois» des footballeurs pros.

Mais cette frustration était prévisible. Face à la Belgique, les Sénégalais menaient encore 2-0 à la 86e minute et semblaient filer vers les huitièmes de finale. En l'espace de trois minutes, Romelu Lukaku et Youri Tielemans ont toutefois arraché la prolongation grâce à leurs buts.

Tielemans a ensuite inscrit, à la 125e minute, le but le plus tardif de l'histoire de la Coupe du monde en transformant un penalty pour offrir la victoire 3-2 aux Diables rouges.

Il y a aussi eu des émotions côté belge👇

Cette dispute entre coéquipiers a eu un effet inattendu

Un moment en particulier a certainement alimenté la colère de Gueye: son remplacement à la 66e minute pour Lamine Camara, qui a causé le penalty décisif.

En zone mixte, le milieu sénégalais s'était d'abord montré mesuré. «Je me sentais bien physiquement, mais au final, ce sont les décisions de l'entraîneur», a-t-il déclaré. La publication Instagram publiée peu après s'est en revanche révélée beaucoup moins diplomatique. Le retour des Etats-Unis dans le même avion que le coach Pape Thiaw risque d'être tendu...

(car/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Des fans paraguayens ratent le but de la victoire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Où regarder le match Suisse-Algérie vendredi matin?
Le réveil sonnera à l'aube pour les supporters de la Nati. Vendredi, le match qui opposera la Suisse à l'Algérie débutera à 5 heures tapantes. Plusieurs bars, fanzones et établissements de Suisse romande ont décidé d'ouvrir pour permettre aux plus courageux de suivre cette rencontre. Tour d'horizon.
Vous avez sans doute davantage l'habitude de mettre le réveil à 4h30 pour prendre un avion ou pour aller travailler. Vendredi matin, vous ferez peut-être partie de ces Romands qui émergeront uniquement pour voir la Suisse tenter de décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde contre l'Algérie de Vladimir Petkovic, ancien sélectionneur de la Nati.
L’article