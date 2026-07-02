Pape Gueye s'est exprimé très franchement dans sa story Instagram. image: getty/instagram

Un joueur sénégalais dézingue son coach sur les réseaux sociaux

Frustré après la cruelle défaite du Sénégal contre la Belgique au Mondial, Pape Gueye a annoncé sur Instagram son retrait de la sélection. Avec un énorme tacle au staff.

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La frustration est immense pour le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye. Après l'amère défaite contre la Belgique en 16e de finale du Mondial (3-2 après prolongation), ce jeudi, il a annoncé son retrait de la sélection nationale. Du moins aussi longtemps que le staff technique actuel – y compris donc le sélectionneur Pape Thiaw – restera en place.

Le milieu de terrain (27 ans) l'a fait savoir dans une story publiée sur son compte Instagram, ce jeudi matin. Il a écrit:

«Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination... Mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection.»

La story en question La story Instagram de Pape Gueye. Image: Instagram

Une manière très franche et transparente de faire passer un message, qui tranche avec la communication de plus en plus lisse et «langue de bois» des footballeurs pros.

Mais cette frustration était prévisible. Face à la Belgique, les Sénégalais menaient encore 2-0 à la 86e minute et semblaient filer vers les huitièmes de finale. En l'espace de trois minutes, Romelu Lukaku et Youri Tielemans ont toutefois arraché la prolongation grâce à leurs buts.

Tielemans a ensuite inscrit, à la 125e minute, le but le plus tardif de l'histoire de la Coupe du monde en transformant un penalty pour offrir la victoire 3-2 aux Diables rouges.

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Un moment en particulier a certainement alimenté la colère de Gueye: son remplacement à la 66e minute pour Lamine Camara, qui a causé le penalty décisif.

En zone mixte, le milieu sénégalais s'était d'abord montré mesuré. «Je me sentais bien physiquement, mais au final, ce sont les décisions de l'entraîneur», a-t-il déclaré. La publication Instagram publiée peu après s'est en revanche révélée beaucoup moins diplomatique. Le retour des Etats-Unis dans le même avion que le coach Pape Thiaw risque d'être tendu...

(car/yog)