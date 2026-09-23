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L'Atlético Madrid répond aux critiques de Mourinho

Le club madrilène a réagi en vidéo aux propos de José Mourinho après le match perdu par le Real contre l'Atlético dimanche.

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Après la défaite de son équipe dans le derby madrilène face à l’Atlético (1-2), José Mourinho avait vivement critiqué l’arbitrage dans le football espagnol, allant jusqu’à évoquer une possible «distorsion de la compétition». Selon l’entraîneur du Real Madrid, l’arbitre désigné pour la rencontre, Miguel Ángel Ortiz Arias, n’aurait pas été à la hauteur de la pression exercée par l’ambiance du stade Metropolitano.

«La commission des arbitres (CTA) désigne un arbitre qui, à 41 ans, n’a encore jamais officié sur la scène internationale. Il est donc évident qu’il ne s’agit pas d’un grand arbitre», avait déclaré Mourinho. Le Portugais était même arrivé en conférence de presse avec des images imprimées afin de démontrer, selon lui, que l’expulsion de son défenseur Dean Huijsen était une erreur d’arbitrage.

Mais l’Atlético Madrid, vainqueur de la rencontre, n’a évidemment pas laissé passer l’attaque. Lundi soir, le club a publié une vidéo montrant une feuille imprimée sortir d’une imprimante.

La réponse de l'Atlético à Mourinho: Vidéo: twitter

On y voit Mourinho lors de sa fameuse conférence de presse d’après-derby, accompagnée de l’inscription: «Stop acoso arbitral ya» – «Stop au harcèlement des arbitres». En quelques heures seulement, la courte séquence a déjà été visionnée dix millions de fois.

«Lorsque l’on franchit une certaine limite et que l’on perd le respect, cela devient problématique. Peu importe l’importance de votre nom – Mourinho, Flick ou Simeone –, cette limite ne devrait jamais être dépassée.» Diego Simeone, coach de l'Atlético, dans les colonnes du quotidien espagnol Marca.

Dans les faits, le Real Madrid s’en prend régulièrement à certains arbitres ou, plus largement, à l’organisation arbitrale du championnat espagnol. Mais l’Atlético Madrid est loin d’être irréprochable dans ce domaine. En mars 2025, après son élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions face à son voisin madrilène aux tirs au but, à la suite du penalty annulé de Julián Álvarez pour une double touche de balle, le club rojiblanco avait accusé l’UEFA d’avoir truqué les images du ralenti.

(jcz/abu)