Faut-il punir ou gracier Granit Xhaka? A vous de juger

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Le procès de Granit Xhaka est ouvert
Notre Granit national est dans de sales draps depuis qu'on sait qu'il a acheté un faux certificat Covid. Quel sort mérite le capitaine de la Nati? Pouce levé, pouce baissé? L'audience est ouverte. Vous avez la parole.
Comme nous, vous avez été très peinés d’apprendre que le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, notre Granit Xhaka, avait acheté un faux certificat Covid en 2022 pour échapper à la vaccination. Enfin, très peinés, ça dépend pour quelle raison:
- parce qu’il a transgressé la loi, mais surtout menti, et ainsi manqué aux obligations morales attendues d’un chef de troupe;
- parce que – au diable les jugements éthiques – cet aveu pourrait avant tout avoir des conséquences douloureuses pour lui et pour l’équipe de Suisse.
Justement, on vous propose de donner votre avis sur le cas Xhaka. Sans plus tarder, voici les questions:
Et le pour et contre de deux journalistes de watson👇
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