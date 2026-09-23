Faut-il punir ou gracier Granit Xhaka? A vous de juger

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Sondage

Le procès de Granit Xhaka est ouvert

Notre Granit national est dans de sales draps depuis qu'on sait qu'il a acheté un faux certificat Covid. Quel sort mérite le capitaine de la Nati? Pouce levé, pouce baissé? L'audience est ouverte. Vous avez la parole.

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Comme nous, vous avez été très peinés d’apprendre que le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, notre Granit Xhaka, avait acheté un faux certificat Covid en 2022 pour échapper à la vaccination. Enfin, très peinés, ça dépend pour quelle raison:

parce qu’il a transgressé la loi, mais surtout menti, et ainsi manqué aux obligations morales attendues d’un chef de troupe;



parce que – au diable les jugements éthiques – cet aveu pourrait avant tout avoir des conséquences douloureuses pour lui et pour l’équipe de Suisse.

Justement, on vous propose de donner votre avis sur le cas Xhaka. Sans plus tarder, voici les questions:

Quel jugement portez-vous sur l’achat d’un faux certificat Covid par Granit Xhaka ? Faute avouée, à moitié pardonnée. En plus, il y a prescription (dans nos cœurs en tout cas, pour la justice, on verra). Moralement, c’est impardonnable. D’autant plus qu’il était déjà capitaine de l’équipe de Suisse au moment de cet achat. On s’en fout, en plus c’était un peu «sauve qui peut» pendant le Covid et ces atroces apéros Zoom, passons à autre chose. Voter Au total, 98 personnes ont participé à ce sondage.

Quelles conséquences sur la suite de sa carrière en équipe nationale, sachant qu’il risque 5 ans de prison pour son certificat frauduleux? Un blâme suffit. Il peut réintégrer la Nati en gardant le brassard de capitaine. Soumis à un devoir d’exemplarité, il ne peut échapper à une sanction au moins sportive. Une exclusion de l’équipe nationale pendant six mois ou un an, et retrait définitif du brassard de capitaine. Il ne doit plus jamais réapparaître sous les couleurs nationales. Voter Au total, 70 personnes ont participé à ce sondage.

Que doit-il faire en cas de suspension de matchs? Appel à un ami: Infantino doit pouvoir régler ça dans la journée. Au moins assister aux matchs. Déjà qu’il n’était pas là pour accueillir Boteli, on lui saura gré d’au moins se mettre à disposition au bord du terrain lors des prochaines rencontres pour remplir les gourdes des petits nouveaux. Rester à la maison et faire profil bas, par exemple en publiant des photos de lui à la plage comme il vient de le faire sur Instagram. Voter Au total, 56 personnes ont participé à ce sondage.

S’il est condamné, peut-il encore tout simplement jouer au foot, moralement parlant? Oui. OUI (MAIS EN MAJUSCULE). Mmhh nnnnnnoui. Voter Au total, 56 personnes ont participé à ce sondage.