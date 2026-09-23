ciel clair14°
DE | FR
burger
Sport
Sondage

Faut-il punir ou gracier Granit Xhaka? A vous de juger

Image
Image: watson
Sondage

Le procès de Granit Xhaka est ouvert

Notre Granit national est dans de sales draps depuis qu'on sait qu'il a acheté un faux certificat Covid. Quel sort mérite le capitaine de la Nati? Pouce levé, pouce baissé? L'audience est ouverte. Vous avez la parole.
23.09.2026, 20:5923.09.2026, 20:59
Margaux Habert
Margaux Habert
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Comme nous, vous avez été très peinés d’apprendre que le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, notre Granit Xhaka, avait acheté un faux certificat Covid en 2022 pour échapper à la vaccination. Enfin, très peinés, ça dépend pour quelle raison:

  • parce qu’il a transgressé la loi, mais surtout menti, et ainsi manqué aux obligations morales attendues d’un chef de troupe;
  • parce que – au diable les jugements éthiques – cet aveu pourrait avant tout avoir des conséquences douloureuses pour lui et pour l’équipe de Suisse.

Justement, on vous propose de donner votre avis sur le cas Xhaka. Sans plus tarder, voici les questions:

Quel jugement portez-vous sur l’achat d’un faux certificat Covid par Granit Xhaka ?
Au total, 98 personnes ont participé à ce sondage.
Yakin brise le silence sur Xhaka
Yakin brise le silence sur Xhaka
Quelles conséquences sur la suite de sa carrière en équipe nationale, sachant qu’il risque 5 ans de prison pour son certificat frauduleux?
Au total, 70 personnes ont participé à ce sondage.
Que doit-il faire en cas de suspension de matchs?
Au total, 56 personnes ont participé à ce sondage.
«J’étais en proie à la peur»: Granit Xhaka a avoué
«J’étais en proie à la peur»: Granit Xhaka a avoué
S’il est condamné, peut-il encore tout simplement jouer au foot, moralement parlant?
Au total, 56 personnes ont participé à ce sondage.

Et le pour et contre de deux journalistes de watson👇

Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
Plus d'articles sur le sport
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
1
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
de Romuald Cachod
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
de Yoann Graber
Boteli bénéficie d&#039;un coup de pouce inattendu avec la Nati
1
Boteli bénéficie d'un coup de pouce inattendu avec la Nati
de Julien Caloz
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
de Klaus Zaugg
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
1
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
de Niklas Helbling
Zinédine Zidane placé sous protection
Zinédine Zidane placé sous protection
de Julien Caloz
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
3
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
de Julien Caloz
La Nati prend une décision inhabituelle pour s&#039;entraîner
La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner
de Sebastian Wendel
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
1
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
de Yoann Graber
Thèmes
- La crème des stars a fait le show à Vogue World
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
Le meilleur footballeur suisse de l’Histoire fait débat depuis qu’il est entré en scène il y a 17 ans. Il a été au centre de plusieurs événements marquants.
Il y a 17 ans, Granit Xhaka débutait sa carrière de footballeur pro. Depuis, le Bâlois aux racines kosovares – joueur le plus capé de l'histoire de la Nati (152 sélections) – ne laisse personne indifférent. Chez les fans, ce footballeur au talent indéniable et au fort caractère suscite à la fois l'admiration, l'enthousiasme, mais aussi l'incompréhension et la colère.
L’article