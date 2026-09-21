«Zizou» est l'une des personnalités préférées des Français. Keystone

Zinédine Zidane placé sous protection

Adulé partout où il passe, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France bénéficiera d’un dispositif de sécurité inédit dans l’histoire des Bleus.

Plus de «Sport»

Officiellement nommé à la tête de l’équipe de France le 28 juillet dernier, Zinédine Zidane est apparu pour la première fois dans son costume de sélectionneur vendredi dernier, à l’occasion de l’annonce de la liste des joueurs retenus pour le rassemblement de fin septembre et début octobre, avec notamment un déplacement en Turquie ce vendredi. Mais cette première prise de parole ne s’est pas tout à fait déroulée comme à l’accoutumée.

Habituellement, le sélectionneur dévoile sa liste face aux journalistes avant de quitter les lieux relativement discrètement. Avec Zidane, la donne est différente. Selon L’Équipe, le Ballon d’Or 1998 a eu droit à un véritable bain de foule, une centaine de supporters l’attendant devant le siège de la Fédération française de football (FFF), où «Zizou» venait de s’exprimer.

Des scènes qui pourraient bien se répéter dans les années à venir et qui ont poussé la FFF à réfléchir aux moyens de renforcer la sécurité de son sélectionneur. «Les conditions de sécurité autour du sélectionneur ont été l’objet de discussions en interne ces dernières semaines», rapporte ainsi L’Équipe. Le quotidien n’a pas eu accès à l’ensemble du dispositif mis en place et tenu secret, mais révèle néanmoins un élément intéressant: Zidane disposera de son propre agent de sécurité.

Cette personne, chargée spécifiquement de veiller sur lui, fait partie du staff dévoilé le mois dernier. Une mesure inédite pour un sélectionneur des Bleus, même si ce n’est pas la première fois qu’un membre de l’équipe de France bénéficie d’une protection rapprochée. Lors du dernier Mondial, Kylian Mbappé disposait lui aussi d’un agent de sécurité dédié.